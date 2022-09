Tagung zu Kultureller Bildung, Resilienz und Nachhaltigkeit in Wien

OeAD und Educult laden zum Austausch in Kooperation mit dem ENO-Netzwerk

Wien (OTS) - Österreichs Bildungsagentur OeAD unterstützt im Auftrag des Bildungsministeriums jedes Schuljahr 3.000 Projekte der Kulturellen Bildung an Schulen in ganz Österreich. In Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Kultureinrichtungen wird ein projektorientierter Unterricht und ein „Lernen durch Kunst“ gefördert. Dabei spielen die Auseinandersetzung von Schülerinnen und Schülern mit aktuellen gesellschaftlichen Themen sowie die Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Zukunft eine wichtige Rolle.

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen ist gegenwärtig stark von Krisen geprägt wie Klimawandel, Pandemie oder Krieg in Europa. Der OeAD und EDUCULT laden daher am 15. September 2022 zur Tagung und zum Praxisaustausch „Kulturelle Bildung, Resilienz und Nachhaltigkeit zusammen_denken“ in Wien ein. Lehrer/innen, Künstler/innen und Vermittler/innen aus Österreich können dabei mit europäischen Forschenden über die Praxis Kultureller Bildung sowie Perspektiven für einen resilienten und nachhaltigen Umgang mit Transformationen diskutieren.

Die Tagung findet in Kooperation mit ENO statt. ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) wurde 2015 in Berlin gegründet und verbindet rund 40 Wissenszentren und Universitäten in ganz Europa. Ziel von ENO ist es, den Austausch von Forschungsergebnissen und innovativer Praxis zu ermöglichen, neue Forschung in der Kulturellen Bildung anzuregen und die Entwicklung der Kulturellen Bildung im Rahmen der globalen UNESCO-Politik und Richtlinien für Bildung, Kultur und nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Jakob Calice, Geschäftsführer des OeAD:

„Der OeAD sieht es als wichtige Aufgabe, Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen an der Schnittstelle Bildung und Gesellschaft nachhaltig zu gestalten. Angesichts der Tatsache, dass die großen gesellschaftlichen Umbrüche nur durch internationale Zusammenarbeit gemeistert werden können, freuen wir uns, Fachleute und Wissenschaftler/innen des europäischen Netzwerks ENO in Wien zu Gast zu haben. Es wird ein intensiver und wertvoller Austausch über die Praxis Kulturellen Bildung in Österreich.“

Tagung "Kulturelle Bildung, Resilienz und Nachhaltigkeit zusammen_denken":

15.09.2022, 14.00-19.00, Kardinal König Haus in 1130 Wien

Weitere Infos

Rückfragen & Kontakt:

OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung

Mag. Ursula Hilmar

01/534 08-270

presse @ oead.at

www.oead.at