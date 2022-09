Roman Ermantraut wird Country Head von ING Austria

Nachhaltige Finanzierungen im Fokus – Firmenkunden vertrauen auf die Sektorenexpertise und das internationale Netzwerk der ING Austria

Wien (OTS) - Mit 1. August 2022 wurde Roman Ermantraut zum Country Head von ING Austria bestellt. Ermantraut trägt bereits seit 2018 als Head von ING Wholesale Banking Austria die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft in Österreich. In seiner Funktion als Country Head reportet er nun direkt an das Headquarter in den Niederlanden.

Roman Ermantraut hat seine Berufslaufbahn bei der KPMG Corporate Finance DE & LUX begonnen, bevor er 2005 zur ING Gruppe wechselte, wo er zunächst verschiedene internationale Rollen bekleidete – unter anderem war er federführend am Aufbau des Korrespondenzbankgeschäfts in Deutschland, der Schweiz und Österreich beteiligt.

Die ING Austria konzentriert sich seit dem Verkauf der ING-DiBa Austria Ende 2021 ausschließlich auf das Firmenkundengeschäft. „Die ING in Österreich hat sich für viele große und international operierende Unternehmen zu einem wichtigen Partner entwickelt. Ich freue mich sehr, als Country Head die bereits gute Marktposition der ING in Österreich weiterhin auszubauen und zu stärken“, so Roman Ermantraut.

Die ING sieht sich als Nachhaltigkeitspionier. Die Bank hat sich verpflichtet, ihr Kreditportfolio auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens bzw. am Netto-Null-Ziel bis 2050 auszurichten. Speziell in Österreich und Deutschland hat die ING in den letzten Jahren bei maßgeschneiderten Finanzierungslösungen eine Vorreiterrolle gespielt. „Als ein Advisor für nachhaltige Finanzierungen bieten wir unseren Kunden das gesamte Spektrum der grünen Finanzierung an und unterstützen mit Hilfe nationaler und internationaler Experten den Übergang zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell“, so Ermantraut weiter. Seit Dezember 2021 ist der neue Firmensitz von ING Wholesale Banking in Österreich im Innovation Hub WeXelerate im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Mit dieser Übersiedelung unterstreicht das Unternehmen die Neuausrichtung als innovative Firmenkundenbank in Österreich.

Internationales Netzwerk und weltweites Branchenwissen ermöglichen Stabilität auch in Krisenzeiten

Als lokaler Partner innerhalb des globalen ING-Netzwerks in mehr als 40 Ländern der Welt stellt die ING in Österreich heimischen Kunden Zugang zu internationalen Märkten und den damit verbundenen Erfahrungsschatz aus einer Hand bereit. Die führende Rolle der ING im Bereich der nachhaltigen Finanzierungen kommt den Kunden dabei genauso zugute wie das sektorspezifische Branchenwissen aus anderen Märkten.

Über ING

Die ING ist ein weltweit tätiges Finanzinstitut mit einer starken Basis in Europa, das über seine Betriebsgesellschaft ING Bank Bankdienstleistungen anbietet. Das Ziel der ING Bank ist es, Menschen zu befähigen, im Leben und im Geschäft einen Schritt voraus zu sein. Die mehr als 57.000 Mitarbeitenden der ING Bank bieten ihren Kunden in über 40 Ländern Bankdienstleistungen für Privat- und Großkunden an.

Die Aktien der ING Gruppe notieren an den Börsen in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brüssel und an der New York Stock Exchange (ADRs: ING US, ING.N).

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der ING-Strategie, was durch die führende Position der ING bei Branchenbenchmarks belegt wird. Das ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)-Rating der ING durch MSCI wurde im Dezember 2021 mit "AA" bestätigt. Im September 2021 stufte Sustainalytics das Management der wesentlichen ESG-Risiken bei ING als "stark" ein und im Juni 2022 erhielt ING von S&P Global Ratings das ESG-Rating "stark". Die Aktien der ING Gruppe sind auch in den wichtigsten Nachhaltigkeits- und ESG-Indexprodukten der führenden Anbieter STOXX, Morningstar und FTSE Russell enthalten.



