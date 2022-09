3. Bezirk: Buch-Präsentation „Geliebte Ukraine“ am 13.9.

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) ist der Organisator der Buch-Präsentation am Dienstag, 13. September, die ab 18.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Landstraße (3., Karl-Borromäus-Platz 3) über die Bühne geht. Der bekannte Bestseller-Autor und unermüdliche „Literatur-Detektiv“ Dietmar Grieser stellt sein neues Buch „Geliebte Ukraine“ vor. Grieser schreibt in dem Band aus dem Verlagshaus „Amalthea“ über eine „Literarische Spurensuche zwischen Donezk und Anatevka“. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 4000/03 127 bzw. E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

An dem Abend liest Dietmar Grieser Auszüge aus der Publikation „Geliebte Ukraine“. Einführende Worte spricht ein Repräsentant der Österreichischen Botschaft in Kiew. Von den Besucher*innen wird die Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen erwartet. Das Druckwerk hat einen Umfang von zirka 160 Seiten und kostet 22 Euro (ISBN: 978-3-99050-238-9). Weitere Infos über Griesers persönliche Hommage an die Ukraine: Verlag „Amalthea“, Telefon 712 35 60 bzw. E-Mail verlag@amalthea.at.

Allgemeine Informationen:

Autor Dietmar Grieser (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Dietmar_Grieser

