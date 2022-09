Elf Auszeichnungen für ORF-(Ko-)Produktionen bei den „ROMY“-Branchenpreisen

Verleihung am 16. September im Rahmen des Branchenfestes im Wiener Gartenbaukino

Wien (OTS) - Film- und Fernsehmacher im Fokus: Am Freitag, dem 16. September 2022, werden die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen „ROMY“-Branchenpreise im Wiener Gartenbaukino geehrt. Ausgezeichnet werden dabei die Stars hinter der Kamera, die für den Erfolg von Film- und Fernsehproduktionen unerlässlich sind. Wer sich über einen Preis freuen darf, wurde bereits vorab bekanntgegeben. Die ORF-„Seitenblicke“ fangen die spannendsten Szenen des Abends mit der Fernsehkamera ein und berichten am Samstag, dem 17. September, um 20.05 Uhr in ORF 2 ausführlich über die Veranstaltung.

Acht TV- und Kino-Produktionen, die vom ORF produziert bzw. kofinanziert wurden, erhalten in diesem Jahr einen „ROMY“-Branchenpreis: In den Kategorien „Bester Film TV/Stream“ und „Bestes Drehbuch TV/Stream“ (von Magnus Vattrodt und Paul Mommertz) darf sich „Die Wannseekonferenz“ über eine Auszeichnung freuen. Der Preis in der Kategorie „Beste Regie TV/Stream“ geht an Umut Dag für „Die Macht der Kränkung“.

Mit einer „ROMY“ geehrt werden außerdem folgende Kinoproduktionen, an denen der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens beteiligt ist:

„Große Freiheit“ wurde zum „Besten Film Kino“ und gemeinsam mit „Klammer – Chasing the Line“ zur „Besten Produktion“ gewählt. Thomas Reider und Sebastian Meise werden außerdem für „Große Freiheit“ in der Kategorie „Bestes Drehbuch Kino“ ausgezeichnet. Jubeln darf auch Thomas W. Kiennast, der für „Schachnovelle“ einen Preis in der Kategorie „Beste Kamera Kino“ erhält. „Bester Dokumentarfilm Kino“ ist „Marko Feingold – Ein jüdisches Leben“. Fritz Ostermayer und Herwig Zamernik erhalten für „Rimini“ den Preis für die „Beste Musik“, Oliver Neumann für „Hinterland“ die Auszeichnung für „Bester Schnitt Kino“.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „In herausfordernden und widersprüchlichen Zeiten ist es oft die Kunst, die uns hilft, Ambivalenzen aufzulösen. Es sind Filme und Serien, die uns helfen, genauer hinzuschauen, Zusammenhänge zu verstehen oder auch Abstand zu gewinnen. Die heurigen ‚ROMY‘-Branchenpreisträger/innen tun genau das: Der Bogen reicht vom startbesetzten TV-Film ‚Wannseekonferenz‘, über das bedrückende Zeitdokument ‚Große Freiheit‘, die Leinwand-Hommage ‚Klammer – Chasing the Line‘ bis zur TV-Reihe ‚Macht der Kränkung‘, die uns einen tiefen Einblick in die Psyche eines Attentäters gab. Für diese Geschichten und ihre Macher/innen ist und bleibt der ORF ein verlässlicher Partner. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at