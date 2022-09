"Juuhu.at": Die neue Angebots-Find-Maschine der Post

Endlich: Der beste Preisvergleich für Österreich

Wien (OTS) - Aus daskuvert.at wurde Juuhu.at. Die Österreichische Post gestaltet die digitale Verlängerung des „Kuverts“ völlig neu und baut die Preisvergleichsplattform deutlich aus. Millionen von Produkten und Angeboten können damit auf einer einzigen Plattform gefunden werden. Juuhu.at vereint die größten und wichtigsten E-Commerce-Anbieter*innen unter einem Dach und macht sie mit einem Klick zugänglich.

„ Wir alle befinden uns derzeit in finanziell herausfordernden Zeiten. In einer Zeit, in der jeder Euro zweimal umgedreht werden muss, helfen wir mit Juuhu.at, der mit Abstand größten Preisvergleichsplattform, immer den günstigsten Preis zu finden “, erklärt DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.

"Juuhu! Und wo sparst du?"



Frei nach dem Motto „Juuhu! Und wo sparst Du?“ hilft Juuhu.at, das Meiste aus dem Geld der Österreicher*innen zu machen. Damit die Nutzer*innen auch immer das günstigste Angebot finden, bietet Juuhu.at auch einen Produkt- und Preisvergleich: einfach Produkt suchen, Angebote vergleichen und Geld sparen!

Neben den günstigsten Angeboten bietet Juuhu.at eine Reihe an Deals in Kategorien wie Elektronik, Fashion & Beauty, Haushalt und vielen mehr. Auch Schnäppchenjäger*innen und Kurzentschlossene kommen ganz auf ihre Kosten. Zeitlich begrenzte Aktionen und Extra-Rabatte verleihen jedem Euro auf Juuhu.at noch mehr Kaufkraft. Mit Deals und Aktionen sind die Nutzer*innen immer topinformiert und verpassen keinen Sale mehr.

Auch wer sich eine Auszeit gönnen möchte, ist auf Juuhu.at richtig. Egal ob Gipfelstürmer*innen oder Strandliebhaber*innen, Aktiv- oder Wellnessurlauber*innen, ob allein unterwegs oder mit der ganzen Familie: Juuhu.at findet die besten Urlaubsdeals ganz nach dem individuellen Geschmack. Traumurlaub zum Traumpreis? Juuhu!

Redaktionelles Shopping-Erlebnis: Storys und Themenwelten



Juuhu.at ist weit mehr als eine Preisvergleichsplattform: Storys liefern regelmäßig neue Einblicke in die Bereiche Freizeit, Lifestyle, Technik und vielen mehr. Von kreativen Do-it-yourself-Vorschlägen bis hin zu nützlichen Tipps und Tricks: mit Juuhu.at gehen die Ideen nie aus.

Die neuen Themenwelten wie Home & Garten oder Mode & Accessoires vereinen die besten Inhalte und Angebote zu einem redaktionell aufbereiteten Shopping-Erlebnis. So finden die Nutzer*innen neben den günstigsten Preisen auch immer die passende Inspiration. Angebote finden und Neues entdecken? Juuhu!

Das alles ist Juuhu.at, die neue Angebots-Find-Maschine der Österreichischen Post.

Weitere Informationen und aktuelle Angebote unter Juuhu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

+43 57767 - 32010

presse @ post.at