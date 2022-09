Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

281 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 11. September 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 7. September 2022, im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich, bei dem ein 64-Jähriger getötet wurde. Ein Lkw-Lenker stellte sein Fahrzeug auf der Fahrbahn ab, um ein Paket zuzustellen. Nach der getätigten Lieferung wollte er die Laderampe schließen, wobei der ankommende E-Bike-Lenker gegen diese prallte und stürzte. Der 64-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.





Beide Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße L ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich und in Vorarlberg beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursache war in beiden Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und beide Verkehrstote waren österreichische Staatsangehörige.





Vom 1. Jänner bis 11. September 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 281 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 247, 2020 244 und 2019 305.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at