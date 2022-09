Deloitte Tax Österreich führt ab sofort die Vier-Tage-Woche als optionales Arbeitszeitmodell ein

Wien (OTS) - Deloitte Österreich führt als eines der ersten Beratungsunternehmen im Land ab sofort die Vier-Tage-Woche als optionales Arbeitszeitmodell ein – und zwar im größten Geschäftsbereich Steuerberatung. Damit setzt man einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung neue Arbeitswelt und geht auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

Die junge Generation fordert heute flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten und eine bestmögliche Work-Life-Balance. Als führendes Beratungsunternehmen reagiert Deloitte Österreich auf diese gestiegenen Erwartungen am Arbeitsmarkt.

„Als großer Arbeitgeber wollen wir auf die Bedürfnisse der neuen Generation eingehen. Mit der Einführung der optionalen Vier-Tage-Woche in der Steuerberatung setzen wir ein wichtiges Zeichen in der sich verändernden Arbeitswelt. Wir schaffen so möglichst viel Raum für die individuellen Wünsche unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal bei Deloitte Österreich.

Steuerberatung als Pilotgruppe

Das Konzept der Vier-Tage-Woche ist international im Steigen begriffen und entwickelt sich mehr und mehr zu einem bedeutsamen Beitrag zu höherer Arbeitszufriedenheit. Zudem führen lange Arbeitswochen bei vielen Menschen zu geistiger Erschöpfung und gesundheitlichen Beschwerden. Mit der Vier-Tage-Woche möchte Deloitte Österreich einen innovativen Schritt setzen und nachhaltig Flexibilität und Work-Life-Balance stärker in den Vordergrund rücken. Der Bereich Steuerberatung fungiert dabei als Pilotgruppe. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden in der Folge auch in anderen Deloitte Businesses zur Evaluierung passender (anderer) Flexibilisierungsmodelle genutzt.

Die Vier-Tage-Woche ist bei gleichbleibender Arbeitszeit und Vergütung nicht verpflichtend, sie stellt ein Zusatzangebot dar. Auf Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind anstelle der Vier-Tage-Woche auch andere Zeitmodelle – wie beispielsweise ein freier Tag alle zwei Wochen – möglich.

„Die Flexibilisierung der Arbeit wird bei Deloitte Österreich schon lange gelebt. Ebenso ist uns das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wichtiges Anliegen. Die Einführung der Vier-Tage-Woche in der Steuerberatung ist daher der nächste logische Schritt“, erklärt Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich.

Flexibilität weitergedacht

Deloitte Österreich unterstützt die Work-Life-Balance seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch zahlreiche individualisierte Angebote. Neben der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten bietet das Unternehmen beispielsweise auch aktives Karenzmanagement, die Option zur Bildungskarenz oder Sabbaticals.

