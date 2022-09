Neu konzipierter Tourismuspreis Niederösterreich 2022

Einreichung in den drei Kategorien Digitalisierung, Nachhaltigkeit und touristisches Gesamterlebnis bis 30. September möglich

St.Pölten (OTS) - Entsprechend der neuen Tourismusstrategie 2025 wurde auch der Tourismuspreis Niederösterreich – welcher zuletzt 2019 verliehen wurde – neu konzipiert. Auch die Kategorien entsprechen der Tourismusstrategie: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und touristisches Gesamterlebnis. Innovative Gastgeberinnen und Gastgeber, die eine ganz besondere Vorreiterrolle in Niederösterreich spielen, sollen als Vorbilder für Qualitätssteigerung im Tourismus geehrt werden.

„Die vergangenen Jahre waren für den Tourismus in Niederösterreich sehr herausfordernd und auch heuer stehen die Gastgeber in unserem Bundesland mit Teuerung, Energiekrise und Mitarbeitermangel vor großen Herausforderungen. Viele Wirtshäuser, Hotels und Restaurants setzen konsequent auf Regionalität und Qualität und sind damit auch in diesen schwierigen Zeiten erfolgreich. Diesen Aushängeschildern des Gastgeberlandes Niederösterreich wollen wir mit dem neuen Tourismuspreis eine Bühne bieten und somit der ganzen Branche die Dankbarkeit und Anerkennung des Landes aussprechen. Mit ihren Produkten erzeugen sie ein Lebensgefühl, das Niederösterreich für Gäste und Landsleute so lebens- und liebenswert macht“, schildert Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

„Der Tourismuspreis Niederösterreich wird nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zur Bühne für unsere großartigen Gastgeberinnen und Gastgeber und ihren innovativen und erfrischenden Projekten! Die Neuausrichtung hat nicht nur drei erfrischend neue Kategorien gebracht, wir haben uns auch beim Preis einiges für die Preisträgerinnen und Preisträger überlegt. Gemeinsam mit der Marketingabteilung der Niederösterreich Werbung wird ein umfassendes Kommunikationspaket geschnürt“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Erstmals in der Geschichte des Tourismuspreis Niederösterreich soll es auch ein Publikumsvoting geben. Bei diesem wird via Online-Abstimmung das Sieger-Projekt in der Kategorie Publikumspreis bestimmt.

Einreichen können alle Tourismuseinrichtungen und -betriebe mit Firmensitz bzw. Kerngeschäft in Niederösterreich (wie beispielsweise Hotels, Gastronomie-Unternehmen, Gemeinden, Ausflugsziele, Weingüter mit Übernachtung, Kulturstätten und Kulturinitiativen, Anbieter digitaler Tourismusservices, Mobilitätsanbieter etc.) via Onlineformular vom 1. bis 30. September 2022 - es kann nur in einer der drei Kategorien eingereicht werden.

Details zu Einreichung, Kategorien und Kriterien, Jury, Preis und Preisverleihung finden Sie hier:

https://tourismus.niederoesterreich.at/tourismuspreis

