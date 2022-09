Die vergessenen pflegenden Eltern chronisch kranker und behinderter Kinder brauchen unsere Unterstützung

Am 13.9.2022 ist der 4. Nationale Aktionstag für pflegende Angehörige

Wien (OTS) - Die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger hat die vergessenen pflegenden Eltern chronisch kranker und behinderter Kinder zum Jahresthema 2022 gemacht. Sie sind diejenigen, die in ihrem gesamten Leben ihre Kinder auch im Erwachsenenalter pflegen und dabei ihr eigenes Leben hintanstellen. Oftmals betrifft das besonders Frauen, die noch dazu Alleinerzieherinnen sind und selbst keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können. Ohne ihre Pflegearbeit für ihre Kinder hätten diese keine Chance, ein möglichst beschütztes, gut gepflegtes und so weit wie möglich selbstbestimmtes Leben zu führen.

Um diese besonders vulnerable Gruppe von pflegenden Angehörigen zu stärken, ihnen auch in mehreren Bereichen Rechtssicherheit zu schaffen, will der vierte Nationale Aktionstag auf sie aufmerksam machen und sie in möglichst vielen Bereichen selbst zu Wort kommen lassen.

„Durch die Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium, Trägereinrichtungen und den Medien arbeiten wir mit den Betroffenen gemeinsam daran, ihre besonders schwierige Lebenssituation nicht nur bekannt zu machen, sondern auch für nachhaltige Verbesserung einzutreten“, sagt Birgit Meinhard-Schiebel als Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger. Die Pandemie und die Auswirkungen des Krieges mit den Folgeerscheinungen im Wirtschaftsbereich haben ebenfalls gravierende Auswirkungen auf die Situation der pflegenden Eltern, deshalb müssen auch hier zusätzliche finanzielle Unterstützungen geschaffen werden, um die drohende Armutsgefährdung zu verhindern, in der sie sich bereits oft befinden. Der vierte Aktionstag macht ihre Situation bekannt und kämpft dagegen an, dass sie als vergessene Gruppe am Rand bleiben und keine Vertretung haben, die für sie auf- und eintritt. Sie dürfen nicht vergessen werden!

Weitere Informationen zur Interessensgemeinschaft auf: www.ig-pflege.at

Fotos: Link

