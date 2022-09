Gesundheitsministerium: Weitgehende Datenharmonisierung bringt einheitliche Corona-Daten

Doppelte Datenquellen zu Neuinfektionen und Todesfällen werden vereinheitlicht - Veröffentlichung tagesaktueller Zahlen um 14 Uhr zentral über AGES Dashboard

Wien (OTS) - Wien, 12. September 2022: Mit 13. September kommt es zu einer weitgehenden Harmonisierung von Corona-Daten. Die doppelten Einmeldungen der Zahl der täglichen Neuinfektionen, Neu-Genesenen und Todesfälle auf Bundes- und Länderebene entfallen. Künftig werden seitens des Bundes ausschließlich die Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) herangezogen. Die Veröffentlichung der Corona-Daten am AGES-Dashboard erfolgt weiterhin täglich um 14 Uhr. Mit dem Schritt wird die Kritik des Rechnungshofes am bisherigen Corona-Datenmanagement umgesetzt. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger stellt zudem Ende September den zugrunde liegenden Datensatz des Impfdashboards.

Der Bestand an Corona-Daten ist durch die Dynamik des Pandemiemanagements historisch gewachsen. Doppelte Datenquellen und unterschiedliche Zahlen standen oftmals in der Kritik. Dieser Kritik hat das Gesundheitsministerium nun Rechnung getragen. Konkret werden die Bundesländermeldungen an das Innen- und das Gesundheitsministerium eingestellt.

Die Morgenmeldung der Bundesländer gründete sich ursprünglich auf der rasanten Entwicklung der Fallzahlen zu Beginn der Pandemie. Sie sorgten für einen raschen und tagesaktuellen Überblick über die Entwicklung des Infektionsgeschehens, auch wenn die von den Bundesländern eingemeldeten Fälle teilweise noch nicht im EMS erfasst waren.

Künftig wird für die Veröffentlichung der Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle seitens des Bundes nur mehr das Epidemiologische Meldesystem (EMS) herangezogen. Die Testzahlen und die Zahl der Personen auf Normal- und Intensivstationen werden auch weiterhin von den Bundesländern gemeldet. Veröffentlicht werden die Corona-Daten künftig täglich um 14 Uhr ausschließlich am AGES-Dashboard. Sie stehen dort auch weiterhin für die Weiterverarbeitung zum Download zur Verfügung.

Durch eine Bereinigung der Daten im Zuge der Harmonisierung verbessert sich die Qualität der Daten. Dabei kommt es zu einer geringfügigen Änderung der Gesamtzahlen bei den Neuinfektionen, Genesungen und Verstorbenen.

Im Zuge der Umstellung wird auch die tägliche OTS-Meldung zur Zahl der Neuinfektionen, Todesfälle, Hospitalisierungen und Testungen eingestellt. Sie enthielt bisher ebenfalls die Zahlen aus der Morgenmeldung der Bundesländer.

Für Gesundheitsminister Johannes Rauch ist die Datenharmonisierung “ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen in der Bevölkerung zu stärken. Unterschiedliche Zahlen des Bundes haben in der Vergangenheit immer wieder für Verwirrung gesorgt und Zweifel an der Zuverlässigkeit der Daten aufkommen lassen. Deshalb sind Qualität und Einheitlichkeit der Daten beim Pandemiemanagement unsere oberste Prämisse. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.”

Zwtl.: Datenharmonisierung Impfdashboard

Ende September kommt es auch zu einer Umstellung am Dashboard zur Corona-Schutzimpfung. Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Gesundheitsministerium und ELGA GmbH erfolgt die Datenlieferung für das Impfdashboard zukünftig durch die IT-Services der Sozialversicherung (ITSV).

Die Informationen auf dem Impfdashboard werden künftig durch die ITSV mit den quartalsaktuellen Bevölkerungszahlen der Statistik Austria berechnet. Bisher konnten die Bevölkerungszahlen durch das Gesundheitsministerium nur jährlich aktualisiert werden. Die Umstellung ermöglicht somit eine aktuellere Darstellung des Impfgeschehens. Die Publikation der entsprechenden Datensätze erfolgt weiterhin auf https://www.data.gv.at/.

Zu Beginn der Corona-Schutzimpfung war die Versorgung und die Auslieferung von Impfstoffen in den Bundesländern von großem Interesse. Da derzeit ausreichend COVID-19-Impfstoff vorhanden ist, ist der Datensatz kaum mehr von Interesse. Daher wird die Zahl an gelieferten Impfdosen am Dashboard nicht mehr dargestellt und der opendata-Datensatz zu den BBG-eShop Bestellungen wird Ende September eingestellt.

Weitere Informationen: www.covid19-dashboard.ages.at.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at