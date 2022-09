Eine Kanzlei feiert mit Recht!

Die renommierte Wiener Rechtsanwaltskanzlei HSP.law feiert ihr 25-jähriges Firmenjubiläum.

Wien (OTS) - Seit einem Vierteljahrhundert bietet die HSP Rechtsanwälte GmbH ihren Mandant:innen umfassende professionelle rechtliche Beratung. Mit sieben Partnern setzt HSP.law Schwerpunkte im Bereich des Wirtschaftsrechts und dient bei der Lösung von rechtlichen Fragestellungen als One-Stop-Shop.

Bereits im Jahr 2000 etablierte HSP.law als einer der Pioniere auf diesem Gebiet einen Osteuropa-Desk mit dem Fokus auf die Betreuung von Mandant:innen aus Osteuropa. Seit über 20 Jahren sind Mag. Nikolaus Becker und Dr. Jörg Winkler vertrauensvolle Berater für ihre Mandant:innen und beraten diese mit maßgeschneiderten Lösungen zur Sicherung von Privatvermögen, Strukturierung von Unternehmensnachfolgen und Versorgung von Nachkommen. Das 20-köpfige Private Clients-Team betreut Unternehmen bei der Ansiedlung in Österreich und unterstützt high-net-worth Individuals bei der Niederlassung in Österreich.

Mehrmalige Auszeichnungen in internationalen Anwaltsrankings, nicht nur im Bereich Private Clients, sondern auch im Bereich Real Estate, unterstreichen die Expertise und internationale Ausrichtung der Kanzlei.

„Gerade für Immobilienentwickler und -investoren gibt es aus rechtlicher Sicht zahlreiche Aspekte, die dafürsprechen, in Österreich in Immobilien zu investieren: Hohe Rechtssicherheit, effiziente Baubewilligungsverfahren, ein sicheres Grundbuchsystem und gute Renditemöglichkeiten“ , so Mag. Peter Fassl, Immobilienrechtsexperte bei HSP.law. Die Kanzlei bietet ihren Mandant:innen im Bereich Real Estate eine Rundumbetreuung.

Mit dem Experten für öffentliches Recht, Mag. Markus Busta, setzte die Kanzlei einen weiteren Schwerpunkt, und zwar auf die Beratung von Kommunen und Immobilieninvestoren insbesondere in widmungs-, bau- und gewerberechtlichen Fragen. HSP.law berät und vertritt Mandant:innen auch im Bereich des Umweltrechts im Zusammenhang mit der Entwicklung und Errichtung von größeren Anlagenprojekten sowie in UVP-Fragen.

Dr. Peter Wagesreiter ergänzt die Erfolgsgeschichte der Kanzlei: „Die Europäische Zentralbank EZB hat im Jahr 2014 in der Euro-Zone die einheitliche Bankenaufsicht implementiert. Uns war es daher wichtig, HSP.law auch im Bereich Banking und Finance zu verstärken. Seither beraten wir erfolgreich Kredit- und Finanzinstitute im Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht und begleiten Unternehmen bei Projektfinanzierungen. Ein auf Compliance und AML spezialisiertes Team ergänzt bei uns diesen Bereich mit höchster Kompetenz“ . Die Expert:innen von HSP.law entwickelten mit „WHISPER“ (www.whisper.law) ein spezielles Service für ihre Mandant:innen und gestalteten einen internen Meldekanal für Whistleblower:innen

Die Vertretung der Interessen der Mandant:innen in streitigen und außerstreitigen Angelegenheiten stellt seit jeher eine Kernkompetenz von HSP.law dar. „Wir streben eine erfolgreiche Konfliktlösung bereits durch außergerichtliche Verhandlungen an. Die oberste Priorität ist für uns, die Interessen unserer Mandant:innen bestmöglich zu wahren und dabei die Risiken, Chancen und Kosten laufend zu beurteilen“ , so Mag. Wilhelm Huck, der Miet- und Wohnrechtsexperte. Gemeinsam mit Mag. Tino Enzi leitet er das Litigation-Team von HSP.law. Mag. Tino Enzi ist seit diesem Jahr Partner der Kanzlei und unter anderem auch auf die Bereiche ziviles Baurecht, Legal Tech (IP/IT & Telekom) sowie Gesellschaftsrecht spezialisiert.

HSP.law blickt auf erfolgreiche 25 Jahre zurück und feiert mit seinen Mandant:innen im Rahmen eines großen Festes.

Über die Kanzlei:

HSP Rechtsanwälte GmbH ist eine Wirtschaftskanzlei im Herzen Wiens mit 25 Jahren Erfahrung. HSP.law bietet mit einem 60-köpfigen Team fachliche Expertise im Bereich des Wirtschaftsrechts. In den Anwaltsrankings von Legal 500 und JUVE ist HSP.law unter den besten Anwaltskanzleien Österreichs gelistet. Im Jahr 2022 gewann HSP.law auch die Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber“ von Great Place to Work®.

