Neues Herzkatheterlabor im Universitätsklinikum Krems

LH-Stv. Pernkopf: Behandlungsmöglichkeit für Kardiologische Patientinnen und Patienten auf dem neuesten Stand der Technik

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Beisein von Bundesrätin Doris Berger-Grabner, sowie dem Vorstand der NÖ LGA DI Alfred Zens, MBA und dem Direktor für Medizin und Pflege, Dr. Markus Klamminger wurde letzte Woche das Herzkatheterlabor des Universitätsklinikums Krems im feierlichen Rahmen eröffnet. „Der hochmoderne Zubau verhilft nicht nur den Patientinnen und Patienten zu einer verbesserten Behandlungsmöglichkeit, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer zeitgemäßen Arbeitsumgebung auf dem neuesten Stand der Technik“, gratulierte LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf zu dem gelungenen Bauprojekt.

Ob Durchblutungsstörung des Herzmuskels, verursacht durch eine Verengung oder gar Verschluss des Herzkranzgefäßes, eine Herzklappenerkrankung, oder eine behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörung, bei all diesen Diagnosen ist eine Herzkatheter-Untersuchung meist unumgänglich. Diese spezielle Behandlung benötigt nicht nur eigens ausgebildetes medizinisches und pflegerisches Personal, sondern auch hochspezialisierte technische Gerätschaften. „Durch das neue hochmoderne Herzkatheterlabor können wir einen wichtigen Beitrag in der Spitzenmedizin leisten und sind in der komfortablen Lage, Patientinnen und Patienten mit kardiologischen Problemen wesentlich schneller untersuchen und behandeln zu können, so LH-Stellvertreter Pernkopf.

„Die NÖ Landesgesundheitsagentur beobachtet seit Jahren den steigenden Bedarf an kardiologischer Betreuung. Durch die Kapazitätserweiterung in Form des Zubaus des Herzkatheterlabors im Universitätsklinikum Krems kann diesem Bedarf nun Rechnung getragen werden“ freut sich Dr. Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur.

Die Eröffnung des neuen Herzkatheterlabors fand nach ca. zwölfmonatiger Projektphase im feierlichen Rahmen statt. Die Klinikleitung durfte hierbei Bundesrätin Doris Berger-Grabner, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sowie den Vorstand der NÖ LGA DI Alfred Zens, den Direktor für Medizin und Pflege, Dr. Markus Klamminger und den Geschäftsführer der Gesundheit Region Mitte GmbH, DI Franz Laback, MBA, herzlich willkommen heißen. Im Zuge des Festaktes wurde ein Blick in die Vergangenheit der alten Anlage im Kellergeschoss geworfen, welche im Jahr 2005 in den ehemaligen Räumlichkeiten des septischen OPs errichtet war. „Umso mehr erfüllt es mich als kaufmännischer Direktor mit Stolz und Freude, wenn wir im Universitätsklinikum Krems nun solch eine neue und technologisch hochwertige Herzkatheter-Anlage in Betrieb nehmen dürfen“ erklärt Ing. Roman Semler, MBA, kaufmännischer Direktor des Universitätsklinikums Krems.

„Im Mittelpunkt unseres Handelns steht ganz klar die bestmögliche Behandlung unserer Patientinnen und Patienten. Als einer der wichtigsten Standorte für kardiologische Versorgung in Niederösterreich können wir nunmehr eine noch bessere Behandlung bieten“ fügt Prim. Univ. Prof. Dr. Thomas Neunteufl, Leiter der Abteilung für Innere Medizin 1, hinzu.

Nach dem Festakt erhielten die Ehrengäste noch eine Führung des Abteilungsleiters und der Stationsleitung, Frau Dorothea Seitner, durch den neuen Zubau. Hierbei konnten die Gäste einzigartige Einblicke in den medizinischen und pflegerischen Alltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Herzkatheters gewinnen.

