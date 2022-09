Protestkundgebung anlässlich Gipfeltreffen des IAEA-Gouverneursrates in Wien

Exiliraner fordern härtere Sanktionen gegen das iranische Regime

Wien (OTS) - Zeitgleich mit der Tagung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die vom 12. bis16. September in Wien stattfindet, werden Exil-Iraner und Unterstützer des Nationalen Widerstandsrates Irans (NWRI) täglich Protestkundgebungen vor dem Tagungsort abhalten.

Die Teilnehmer fordern die Weltgemeinschaft auf, die Beschwichtigungspolitik zu beenden und resolute Maßnahmen gegen die atomare Aufrüstung des iranischen Regimes zu setzen. Diese wären u.a. die Überweisung des Falls an den UN-Sicherheitsrat und die Wiederinkraftsetzung der Sanktionen gemäß den sechs früheren Resolutionen dieses Rates gegen das Mullah-Regime.

Das Regime in Iran hat seine Bemühungen um den Erwerb von Atomwaffen intensiviert und die Verhandlungen missbraucht, um Zeit zu gewinnen.

In ihrem jüngsten Bericht gab die IAEA bekannt, dass der iranische Vorrat an angereichertem Uran mit einem Reinheitsgrad von 60% eine Menge von 55kg erreicht hat. Diese Menge wäre mehr als ausreichend, um eine Atombombe herzustellen, wenn sie höher angereichert wird. In diesem Bericht heißt es weiter: „Der Generaldirektor ist zunehmend besorgt darüber, dass es angesichts der Tatsache, dass der Iran im vergangenen Quartal nicht mit der Agentur in Sicherheitsfragen zusammengearbeitet hat, keine Fortschritte bei der Lösung der Probleme gegeben hat.“

Die französische Regierung gab auch bekannt, dass sie „sehr besorgt“ über die anhaltende Nichtkooperation der iranischen Regierung mit den Inspektoren der IAEA sei.

Kundgebung

Datum: 12.09.2022, 12:00 - 15:00 Uhr

Ort: Vienna International Centre (VIC)

Muhammad-Asad-Platz, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Arash Momeni

+43 660 9667718