SPÖ-Pfister: „Akuter Fachkräftemangel ist in vielen Bereichen spürbar!“

Franz Schnabls Präsentation der Zukunftsstrategie im Bereich des Fachkräftemangels als Fingerzeig und Motivation, endlich entgegenzusteuern

St. Pölten (OTS) - Der Arbeitnehmersprecher der SPÖ NÖ, LAbg. Rene Pfister, sieht in der Präsentation der Zukunftsstrategie von Franz Schnabl den Grundstein für das zukünftige politische Arbeiten in Niederösterreich. Speziell im Bereich des Fachkräftemangels habe Schnabl wichtige Punkte angesprochen, so Pfister: „Dieses permanente Abwarten der ÖVP ist sowohl im Bund und speziell im Land kurzsichtig und geht zulasten des Arbeitsmarktes! Denn wir wissen nicht erst seit gestern, dass in Niederösterreich bald deutlich mehr Menschen in Pension gehen werden als auf dem Arbeitsmarkt nachfolgen. Und es ist schon lange klar, dass dieser Umstand sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch die Wettbewerbsfähigkeit spürbar beeinträchtigen wird. Deshalb braucht es endlich wirksame Maßnahmen!“

Pfister führt in weiterer Folge einige der unzähligen Anträge der SPÖ NÖ im Landtag an und fordert deren Umsetzung: „Beispielsweise den Antrag zur raschen Einführung der ‚Aktion 40.000‘, um langzeitarbeitslose Menschen zurück ins Berufsleben zu holen und hier speziell, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Oder aber auch einen Antrag betr. einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, um dem modernen Arbeitsmarkt endlich gerecht zu werden. Es gab auch einen Antrag mit Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für Jugendliche am Lehrstellenmarkt, um junge Menschen für Lehrberufe zu begeistern, oder auch einen Antrag mit einem Maßnahmenpaket für eine gezielte Unterstützung der niederösterreichischen Einpersonenunternehmen, um vor allem die Wertschöpfung in den Regionen voranzutreiben! Fakt ist, dass wir nun Handlungen brauchen, um den akuten Fachkräftemangel in unserem Bundesland entgegenzutreten! Franz Schnabl hat mit der präsentierten Zukunftsstrategie einen Weg vorgezeichnet – diesen gilt es nun zu beschreiten!“

