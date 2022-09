Teuerung - SPÖ-Deutsch: „Äußerungen von ÖVP-Totschnig zu Lebensmittelpreisen unerträglich“

„Sozialmärkte sind ausverkauft, aber ÖVP-Minister sieht kein Problem“ – „Kogler stellt sich gegen Nehammer, Regierung führungslos – Weg für Neuwahlen freimachen“

Wien (OTS/SK) - Das heutige Interview mit ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig im „profil“ ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch „unerträglich und an Abgehobenheit und Ignoranz nicht zu überbieten“. „Die Preise explodieren, immer mehr Menschen müssen jeden Cent dreimal umdrehen und wissen nicht, wie sie ihre täglichen Ausgaben stemmen sollen. Die Sozialmärkte erleben einen Andrang wie noch nie. Der ÖVP-Landwirtschaftsminister verschließt die Augen vor den Problemen der Menschen und behauptet abgebrüht, dass die Teuerung bei den Lebensmitteln nicht beunruhigend sei und es ‚eh genug Lebensmittel gibt‘. Und womit sollen die Menschen diese bezahlen?“, so Deutsch am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die zynischen Aussagen des Ministers seien ein Schlag ins Gesicht vieler Familien, Pensionist*innen und aller Menschen, für die die Rekordteuerung massive Existenzprobleme bedeutet. ****

Die türkis-grüne Bundesregierung stehe trotz der größten Teuerung seit rund 50 Jahren, die Bevölkerung und Wirtschaft massiv gefährdet, auf der Bremse. Nach ÖVP-Minister Brunner hat sich heute auch der grüne Vizekanzler Kogler gegen ÖVP-Kanzler Nehammer gestellt, als er sich via ATV gegen weitere Unterstützungen etwa bei Gas und Öl ausgesprochen hat, die Nehammer erst am Montag in seinem ORF-„Sommergespräch“ angekündigt hatte. „Nehammer hat kein Leadership, er hat endgültig die Zügel verloren, wenn sich sowohl sein Finanzminister als auch der grüne Vizekanzler und seine Generalsekretärin gegen ihn stellen. In einer Zeit, in der das Land Stabilität und entschlossenes Handeln mehr denn je baucht, gibt es in Regierung und ÖVP nichts als Skandale, Streit und Personalwechsel. Die Regierung soll endlich den Weg für Neuwahlen freimachen und die SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner arbeiten lassen“, so Deutsch. Die SPÖ habe längst die richtigen Lösungen zur Senkung der Preise und für ein leistbares Leben auf den Tisch gelegt. (Schluss) bj

