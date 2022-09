Die Scaled Agile Summit Launch (Gipfeleröffnung) präsentiert bahnbrechende Tools und Ressourcen für den Aufbau von Resilienz für SAFe®-Unternehmen

Boulder, Colo. (ots/PRNewswire) - Als wichtiger Faktor für geschäftliche Agilität bietet Scaled Agile neue Tools und Ressourcen, die die Praxis von SAFe für alle im gesamten Unternehmen unterstützen sollen

Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, stellte Summit Launch vor, mit über 20 neuen Funktionen und Ressourcen, die Unternehmen helfen sollen, geschäftliche Agilität zu erzielen, indem alle in die SAFe-Praxis des Unternehmens einbezogen werden, unabhängig von Funktionsbereich oder Erfahrung. Das neue Angebot konzentriert sich auf vier Bereiche - Mitarbeiter in neuen Funktionen, Übersetzung von Kursmaterial, Erweiterung der Praktiken über IT hinaus und Verbesserung der geschäftlichen Agilität - und umfasst neue Workshops, Online-Lernserien, erweiterte Sprachoptionen, Artikel, Berichte, Bewertungen, und eine neue Prüfungsplattform.

„Die Anwendung von SAFe in einer realen Umgebung kann beängstigend sein", erklärte Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. „Diese neuen Ressourcen ermöglichen es den SAFe-Teilnehmern, die spezifischen Fähigkeiten zu entwickeln, die sie benötigen, um die digitale Innovationen in ihren Unternehmen zu beschleunigen und geschäftliche Agilität zu erreichen. Diejenigen, die die Einführung von Agile in großem Maßstab leiten, werden vor allem die Fähigkeit lieben, immer das zu lernen, was zum jeweiligen Zeitpunkt gebraucht wird, und Führungskräfte werden es zu schätzen wissen, dass ihre Teams die Bedürfnisse eines dynamischen Unternehmens konsequent erfüllen können."

Die wichtigsten Highlights der Gipfeleröffnung im Frühjahr sind:

Neue Schulungsreihe und Dashboard für das Onboarding von Mitarbeitern in neuen Funktionen:

Die Ready to Train Online-Lernserie soll SAFe-Trainern helfen, Fähigkeiten, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen

soll SAFe-Trainern helfen, Fähigkeiten, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen Die Online-Lernserie SAFe Jumpstart hilft Neueinsteigern, SAFe schnell zu verstehen und wie SAFe angewendet wird

hilft Neueinsteigern, SAFe schnell zu verstehen und wie SAFe angewendet wird Neue E-Learning-Dashboards helfen SAFe-Enterprise-Administratoren, den Fortschritt der Lernenden zu verfolgen

Erweiterte Sprach- und Sehoptionen:

Ausgewählte Kurse sind jetzt auf Französisch, Japanisch und Spanisch verfügbar

verfügbar Eine neue Prüfungsplattform unterstützt die Globalisierung durch leicht übersetzte und lokalisierte Prüfungen sowie durch Kontrast- und Skalierungsoptionen für sehbehinderte Lernende

Ressourcen und Schulungen für mehr Engagement im Unternehmen:

Business Agility-Erfahrungsberichte liefern Einblicke von Transformationsleitern, die SAFe erfolgreich in neue Funktionsbereiche in ihrem Unternehmen eingeführt haben

liefern Einblicke von Transformationsleitern, die SAFe erfolgreich in neue Funktionsbereiche in ihrem Unternehmen eingeführt haben Der Workshop Marketing with SAFe® hilft Marketingteams zu verstehen, wie sie Lean-, Agile- und SAFe-Praktiken in ihrem Kontext anwenden können

hilft Marketingteams zu verstehen, wie sie Lean-, Agile- und SAFe-Praktiken in ihrem Kontext anwenden können Das Programm Leading in the Digital Age (Führung im digitalen Zeitalter) vermittelt Führungskräften das Wissen und die Fähigkeiten, die sie benötigen, um ihre Agile-Teams zu unterstützen und Veränderungen effektiv zu managen

Instrumente zur Messung und Verbesserung der geschäftlichen Agilität:

Vereinfachte Bewertungen für Lean Portfolio Management, Agile Product Delivery und Lean-Agile Leadership helfen, den Fortschritt eines Unternehmens zu bewerten

für Lean Portfolio Management, Agile Product Delivery und Lean-Agile Leadership helfen, den Fortschritt eines Unternehmens zu bewerten Neue OKR-Anleitung ermöglicht es Mitarbeitern auf jeder Ebene des Unternehmens, die Auswirkungen ihrer Arbeit auf das Erreichen von Geschäftsergebnissen zu sehen

ermöglicht es Mitarbeitern auf jeder Ebene des Unternehmens, die Auswirkungen ihrer Arbeit auf das Erreichen von Geschäftsergebnissen zu sehen Erweiterte Themenartikel, Beschleunigung des Flusses mit SAFe® und Make Value Flow ohne Unterbrechungen, bieten neue Leitlinien zur Verbesserung des Flusses über Wertströme hinweg

Informationen zu Scaled Agile, Inc:

Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit vertrauenswürdigsten System für geschäftliche Agilität. Durch integrierte Lösungen, die Teams bei der Anwendung besserer Arbeitsweisen unterstützen, definiert Scaled Agile die Art und Weise neu, auf die die weltweit führenden Unternehmen Kundenwerte erkennen und bereitstellen, neue Chancen nutzen und ihre Geschäftsergebnisse verbessern. Mehr als 20.000 Unternehmen und Regierungsbehörden verlassen sich auf SAFe und das Global Partner Network von Scaled Agile, um digitale Innovationen zu beschleunigen und sich auf einem sich schnell wandelnden Markt zu behaupten. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com.

