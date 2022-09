„Red´ma drüber!“ Dominik Wlazny präsentiert seine Plakatkampagne, „die wenig kostet, aber viel wert ist“.

Der Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Dominik Wlazny will mit Denkanstößen zu mehr Solidarität und Verantwortung beitragen.

Wien (OTS) - Nur wenige Plakatständer stehen Dr. Dominik Wlazny für seine Wahlkampagne zur Verfügung, umso treffender sind die Botschaften auf den Plakaten, die sich um brennende Themen der Gesellschaft, wie etwa Klimaschutz, Gewalt und schwindende Kaufkraft drehen. „Meine Botschaften sollen zum Denken und Handeln anregen, nicht beschwichtigen oder aufhetzen, so der 35-jährige Arzt und Musiker, der als unabhängiger Bundespräsidentschaftsanwärter kandidiert.

9 Plakatständer

Die schwarz-weiß gehaltene Plakatserie, die heute Mittag beim Wiener Museumsquartier präsentiert wurde, wurde von Dominik Wlazny handgeschrieben und eigenhändig beklebt. Sie wird auf insgesamt neun Plakatständern entlang der Wiener Mariahilfer Straße – vom Platz der Menschenrechte bis zum Westbahnhof – platziert.

Insgesamt wurden 27 Plakate im Format A0 gedruckt. „Weder habe ich das Geld, noch bin ich willens, zig-tausende Euro und Unmengen Papier in eine Plakatkampagne zu investieren“, so der Bundespräsidentschaftskandidat. Als Bundespräsident will Dominik Wlazny eine moralische Richtschnur sein, Politik neu denken und dabei Menschen, Sicherheit und Zukunft in den Mittelpunkt stellen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu