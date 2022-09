Wahl 22: „IM ZENTRUM Spezial“: Die Diskussion zur Bundespräsidentenwahl

Am 11. September um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen für die Wahl des Bundespräsidenten laufen auf Hochtouren. Am 9. Oktober 2022 ist es so weit. Neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen haben es sechs Kandidaten auf den Stimmzettel geschafft und bringen sich für das höchste Amt im Staate in Stellung. Krisen und hohe Inflation bestimmen derzeit das Leben und die Politik in Österreich. Welche Lösungsideen haben die Kandidaten? In den Umfragen liegt der amtierende Bundespräsident in Führung, welche Chancen rechnen sich die anderen Bewerber aus, gewählt zu werden? Welche Beweggründe haben sie, bei der Wahl anzutreten, wie wollen sie das Amt anlegen und was sind ihre Konzepte? Darüber diskutieren – bis auf den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, der die Einladung der Redaktion nicht angenommen hat – alle Bewerber in einem „IM ZENTRUM Spezial“ am Sonntag, dem 11. September 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer.

Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle und Verfassungsjurist Karl Stöger werden die Diskussion im Studio begleiten und analysieren.

Die Teilnehmer sind:

Michael Brunner

Gerald Grosz

Walter Rosenkranz

Heinrich Staudinger

Tassilo Wallentin

Dominik Wlazny

