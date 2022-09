Der ORF in memoriam Queen Elizabeth II

ORF III berichtet von Nachmittag bis Abend u. a. mit erster Rede von King Charles III, ORF 2 mit „Runder Tisch“ und „Universum History“ über die „Jahrhundert-Queen“

Wien (OTS) - Zum Ableben von Queen Elizabeth II ändert der ORF auch in den kommenden Tagen sein Programm: Heute, am 9. September 2022, widmet sich ORF III bereits den ganzen Tag über und auch im Hauptabend dem Tod der Monarchin und zeigt dabei die erste Rede des neuen Regenten King Charles III. In ORF 2 geht es zunächst um 17.30 Uhr in „Studio 2“ um den Tod der Queen, dann steht um 22.30 Uhr statt „3 Am Runden Tisch“ ein – ebenfalls von Patricia Pawlicki moderierter – „Runder Tisch“ auf dem Programm, der sich mit den möglichen politischen Folgen für das Königreich beschäftigt. Danach folgt um 23.05 Uhr „Universum History: Elizabeth II – ‚Wie ich es sehe‘ – Die Jahrhundert-Queen erzählt“.

Weitere Programmänderungen gibt es auch am Wochenende – in ORF 2, ORF III und im Radio: ein ORF-III-Spezial am 10. September, am 11. September „Was ich glaube“ und „Orientierung“ in ORF 2. Ö1 bringt am 10. September eine Ausgabe von „Logos“ mit dem Titel „Von Gottes Gnaden – Der christliche Glaube und die weltliche Macht“. Das „Frühstück bei mir“ im Hitradio Ö3 findet am 11. September (ab 9.00 Uhr) bei Martina und Karl Hohenlohe statt.

Der TV-Programmfahrplan in ORF III im Detail

Seit 13.00 Uhr sendet ORF III Dacapos der Dokumentationen „Elizabeth II - Das Werden einer Königin“ (13.00 Uhr), „Die vielen Gesichter der Queen“ (13.55 Uhr) und „Die Queen und die Macht der Bilder“ (14.45 Uhr). „Königliche Dynastien – Die Windsors“ (15.35 Uhr) beleuchtet die Familienmonarchie – und dabei vor allem die jungen Stars der britischen Royals: Prinz William und seine Kate. Eine Zahl von insgesamt mindesten fünfzehn Royals nimmt die im Laufe eines Jahres weit über tausend Termine im Dienste der Krone wahr. Es gibt kein größeres Ereignis in Großbritannien, bei dem „die Firma“ nicht Flagge zeigt. Wie sie funktioniert, stellt die Produktion „Die Queen & Co – Die Windsors bei der Arbeit“ (16.20 Uhr) dar. Begleitet werden diese Dokus von einem „ORF III Aktuell Spezial“ mit Reaktionen auf das Ableben der Königin und Bildern von der Trauer in Großbritannien und weltweit. Bei Reiner Reitsamer zur Analyse im Studio ist Roland Adrowitzer, langjähriger ORF-Korrespondent in London.

Um 18.55 Uhr zeigt ein „ORF III Aktuell Spezial“ live und simultan-übersetzt den Gedenkgottesdienst aus der St. Paul’s Cathedral und anschließend die erste Fernsehansprache von King Charles III an die britische Nation. Wie positioniert sich der neue König, wie politisch und besonders wie klimapolitisch wird er?

Um 20.15 Uhr meldet sich ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher mit einem „ORF III Aktuell Spezial“ und der Analyse der bisherigen Ereignisse und der Rede von King Charles III. Welchen Herausforderungen sieht sich seine Regentschaft gegenüber? Und was sind die psychologischen Aspekte des Phänomens der Massentrauer rund um den Tod von Queen Elizabeth II, deren Zeit als Königin Großbritanniens für die meisten Menschen ihr gesamtes Leben umfasst? Außerdem wirft die Sendung einen Blick auf die Straßen Großbritanniens und der Welt und schaltet zum ORF-III-Sonderkorrespondenten Wolfgang Geier nach London.

Ab 21.00 Uhr zeigt ORF III zwei Dokus zu King Charles III, dem neuem Staatsoberhaupt der Briten. „Prinz Charles – Der neue König“ (21.00 Uhr) ist bereits ein halbes Jahrhundert in der Öffentlichkeit wirksam, setzte früh auf Themen wie etwa die Erderwärmung oder die Förderung der Jugend. In dem Film sprechen engste Verwandte über ihn, unter anderem seine beiden Söhne William und Harry und seine Frau Camilla Parker-Bowles. Für die Doku „Charles und Camilla – Die Frau an seiner Seite“ hat sich die nunmehrige „Queen Consort“, die Königsgemahlin, erstmals als Privatperson der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Niemand in der britischen Geschichte hat einen Imagewandel wie sie hingelegt. Der Film zeigt Camilla in ihrem Zuhause in Clarence House, wo sie Pensionisten zum Tee empfängt, beim verregneten Ausgang mit ihren geliebten Terrier-Hunden und wie sie mit Charles zu Elvis tanzt.

Auch das Wochenende in ORF III steht ganz im Zeichen der verstorbenen Regentin, unter anderen mit zahlreichen Dokus sowie einem „ORF III Spezial“ am Samstag, dem 10. September, um 20.15 Uhr, in dem Peter Fässlacher mit Gästen die aktuellen Entwicklungen bespricht und einen Blick in die Zukunft der britischen Monarchie wirft.

Der TV-Fahrplan in ORF 2

Freitag, 9. September

17.30 Uhr, ORF 2: Monothematische „Studio 2“-Ausgabe zum Ableben der Queen

In einer monothematischen „Studio 2“-Ausgabe begrüßen Birgit Fenderl und Martin Ferdiny heute um 17.30 Uhr in ORF 2 Politologin Melanie Sully, den ORF-Journalisten und Historiker Fritz Dittlbacher und Royal-Expertin Marion Nachtwey zu einem ausführlichen Gespräch über die Bedeutung der Queen für Großbritannien und die Frage, wie es mit der britischen Monarchie nun weitergeht.

22.30 Uhr, ORF 2: „Runder Tisch: Großbritannien nach der Ära Elizabeth II – Die Zukunft von Land und Monarchie“

Patricia Pawlicki spricht mit ihren Gästen, darunter u. a. die britische Politologin Melanie Sully und der ehemalige Österreichische Botschafter in London, Emil Brix, über die möglichen politischen Auswirkungen für England, Großbritannien und den Commonwealth.

23.05 Uhr, ORF 2: „Universum History: Elizabeth II – ‚Wie ich es sehe‘ – Die Jahrhundert-Queen erzählt“

Im Juni 2022 feierte Queen Elizabeth II ihr 70-jähriges Thronjubiläum und war damit das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Mit 21 Jahren versprach die ausgebildete Automechanikerin bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in einer Rundfunkansprache an die Staaten des Commonwealth, ihr ganzes Leben dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Sieben Jahrzehnte lang gehörte sie zu den meistgefilmten und fotografierten Frauen der Welt. Doch das Privatleben der königlichen Familie blieb bis auf wenige Ausnahmen ein streng gehütetes Geheimnis. Anlässlich ihres Platinjubiläums 2022 brach die Queen mit dieser Tradition und gewährte der BBC Zugang zu hunderten privaten Heimvideos, die bis dahin noch nie gezeigt wurden. Gedreht von Mitgliedern der royalen Familie zeigen sie eine strahlende junge Elizabeth mit ihrem Verlobungsring, ihre Zeit als junge Mutter oder Erlebnisse mit ihrem verstorbenen Mann Philip, dem Duke of Edinburgh, und ihren Eltern. Mehr als 400 private Filmrollen wurden von der BBC gesichtet, mehr als 300 Reden der Queen der vergangenen 80 Jahre durchforstet. Herausgekommen ist ein außergewöhnliches, von der britischen Monarchin persönlich kommentiertes Porträt der Jahrhundert-Queen und ein zeitgeschichtliches Dokument der vergangenen sieben Jahrzehnte.

Sonntag, 11. September

12.30 Uhr, ORF 2: „Orientierung“: Charles III wird auch neues weltliches Oberhaupt der „Church of England“

Nach dem Ableben von Königin Elizabeth II bekommt mit Charles III nicht nur Großbritannien ein neues Staatsoberhaupt, sondern auch die Staatskirche von England, die „Church of England“, ein neues weltliches Oberhaupt. Welche Rolle ist dabei für den Monarchen als Kirchenoberhaupt vorgesehen? Welche Erwartungen sind mit „dem Neuen“ verbunden? Dazu hat das ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ ein Interview mit dem Pfarrer der Anglikanischen Gemeinde in Wien, Patrick Curran, geführt.

16.55 Uhr, ORF 2: „Was ich glaube“

Mit Reverend Patrick Curran von der Christ Church Vienna: Die Church of England trauert um ihr weltliches Oberhaupt, die Queen.

Der Fahrplan im Radio

Samstag, 10. September

Ö1

Anlässlich des Todes von Queen Elizabeth II wiederholt „Logos“ am Samstag, den 10. September ab 19.05 Uhr in Ö1 die Sendung „Von Gottes Gnaden – Der christliche Glaube und die weltliche Macht“. Auf einen Auftrag von allerhöchster Stelle berufen sich heute nur noch wenige Staatsoberhäupter: Königin Elisabeth II. war eine von ihnen – und auch ihr Nachfolger, King Charles III, wird seine zahlreichen Titel „von Gottes Gnaden“ führen. Außerdem übernimmt er von seiner Mutter auch die Funktion des „supreme governor“ an der Spitze der „Kirche von England“. Das Amtsverständnis des Königs von England hat also ein religiöses Fundament, das auch liturgisch zum Ausdruck gebracht wird:

Wie seine Mutter vor fast 70 Jahren wird wohl auch Charles III in Westminster Abbey vom Erzbischof von Canterbury feierlich gesalbt und gekrönt werden. Ab 19.30 Uhr ist das Konzert „A Garland for the Queen“ zu hören – eine Sammlung von Liedern für Chor a capella von zehn britischen Komponisten auf Texte britischer Dichter. Der Liederkranz wurde anlässlich der Krönung von Elizabeth II vom Arts Council of Great Britain in Auftrag gegeben und am 1. Juni 1953, am Vorabend der Krönung, uraufgeführt. In der Aufnahme vom diesjährigen Aldeburgh Festival sind die BBC Singers unter dem Dirigat von Owain Park zu hören.

Sonntag, 11. September

Hitradio Ö3: „Solid Gold Spezial“ und Ö3-„Frühstück bei mir“ mit Martina und Karl Hohenlohe

Karl Hohenlohe ist mit dem englischen Königshaus verwandt und hat erst vor Kurzem mit seiner Frau Martina Prinz Charles – jetzt King Charles III – in England besucht. Am Sonntag, den 11. September sind Karl und Martina Hohenlohe zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“ (9.00 bis 11.00 Uhr). Sie erzählen über die Begegnung mit Charles, sprechen über Erziehung in aristokratischen Familien und weshalb Queen Elizabeth II für sie eine solch herausragende Persönlichkeit war. Ebenfalls am Sonntag widmet „Solid Gold Spezial“ eine Stunde exklusiv dem musikalischen Gedenken an Queen Elizabeth II: Ö3-Moderator Benny Hörtnagl präsentiert eine Playlist, auf der ausschließlich Künstler/innen und Songs mit Queen-Bezug stehen – von ABBA bis Queen, von Elton John bis Neil Young.

Weitere Programmänderungen werden zeitnah bekanntgegeben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at