FPÖ – Schmiedlechner: „ÖVP präsentiert lediglich Beruhigungspille für österreichische Bauern!“

Wenn die ÖVP unsere Forderungen als gut befindet, dann sollte sie diesen auch im Parlament zustimmen

Wien (OTS) - „Die ÖVP übernimmt einen Teil unserer Forderung und LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger kritisiert die Linie der eigenen Partei – der ÖVP“, fasste der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner den Inhalt der heutigen Pressekonferenz „Versorgung sichern – Agrarpolitischer Herbstauftakt“ mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Bauernbundpräsident Georg Strasser und LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger zusammen.

„Bereits vor zwei Wochen haben wir das Aussetzen des Merit-Order-Prinzips gefordert, jetzt kommt auch der Abgeordnete Strasser zur Erkenntnis, dass dies eine gute Idee wäre. Herr Strasser, ich bin gespannt, ob sie bei dem entsprechenden Antrag, den unser FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl bereits am 24. August angekündigt hat, im Parlament mitstimmen!“, so Schmiedlechner. Es sei schon länger bekannt, dass das Merit-Order-Prinzip, das heißt die Koppelung der Strompreise an den Gaspreis, die Preise in die Höhe treibe. Dies treffe nämlich unsere Bauernfamilien zwei Mal – als Unternehmer und auch als Privatpersonen“, erklärte Schmiedlechner.

„Aber wir sind froh, wenn sich auch die ÖVP unseren guten Vorschlägen anschließt und den Bauernfamilien hilft. Sie haben aber einige unsere Forderungen ausgelassen“, kommentierte Schmiedlechner die ÖVP-Vorschläge und ergänzte die fehlenden Forderungen für eine echte Entlastung: „Die SV-Beiträge sind während der Dauer der Krise auszusetzen und die AMA-Marketing-Beiträge sind abzuschaffen. Der Stand der heimischen Ernährungssouveränität muss im Rahmen eines Agrargipfels endlich diskutiert werden, um sinnvolle Konzepte und die Neuausrichtung für die Zukunft zu erarbeiten."

„Wenn die ÖVP unsere Forderungen als gut befindet, dann sollte sie diesen auch im Parlament zustimmen. Die Zeit des Redens muss vorbei sein, jetzt geht es um die Umsetzung der Vorschläge für unsere Bauern“, appellierte Schmiedlechner an die ÖVP.





