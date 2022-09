Österreichs größte Bezirkslandwirtschaftskammer Weststeiermark neu eröffnet

Titschenbacher: Erste Anlaufstelle für rund 9.000 Bäuerinnen und Bauern

Graz (OTS) - "Den immer mehr spezialisierten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben bietet die neu errichtete Bezirkskammer Weststeiermark geballtes Fachwissen sowie umfassende Service- und Dienstleistungen für die tägliche Arbeit am Hof", betont Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark-Präsident Franz Titschenbacher bei der offiziellen Eröffnung. Und weiter: "Die Expertinnen und Experten unseres Hauses begleiten die Bauernfamilien dabei, ihre Betriebe zukunftsfit zu führen und weiterzuentwickeln." In dieser somit größten Bezirkslandwirtschaftskammer Österreichs nehmen die Beratungen zu Rechtsfragen (Hofübergaben, Pachtverträge), die betriebswirtschaftliche Fachberatung, Dienstleistungen zu Förderfragen sowie die wichtige forstliche Fachberatung einen besonderen Stellenwert ein. Darüber hinaus beheimatet die Bezirkskammer Weststeiermark auch das Kompetenzzentrum "Umweltberatung" sowie die überregionale Fachberatung für die Bäuerinnen, die Direktvermarkter und die Landjugend.

Durch die verkehrsgünstige, zentrale Lage in Lieboch ist die Bezirkskammer Weststeiermark für die rund 9.000 Bäuerinnen und Bauern der drei Bezirke Deutschlandsberg, Graz und Umgebung sowie Voitsberg gut erreichbar. Als gemeinsame Dienststelle der drei Bezirkskammern ist somit der bedeutendste Umsetzungsschritt der Kammerreform 2017/19 umgesetzt, Synergien werden genutzt und Kompetenzen gestärkt. Gleichzeitig bleiben aber die gewählten Gremien als eigenständige Bezirkskammern bestehen, um die sozialpartnerschaftlichen Positionen der Landwirtschaft in den Bezirken weiterhin bestmöglich zu vertreten. Etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Dienste der heimischen Land- und Forstwirtschaft in der Bezirkskammer Weststeiermark aktiv.

Klimafreundlicher Bau und regionale Unternehmen

"Regionalität, Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit waren wichtige Grundsätze bei der Errichtung der neuen Bezirkskammer Weststeiermark", betont Kammerdirektor Werner Brugner. Und weiter: "Erfreulicherweise haben sich bei der Ausschreibung hauptsächlich heimische Firmen durchgesetzt. Von den 13 Hauptgewerken sind sogar elf aus der Steiermark." Außerdem ist der nachwachsende Rohstoff Holz vorrangiges Baumaterial (nach dem Vorbild des Bildungszentrums Steiermarkhof) dieses aus zwei Obergeschossen bestehenden Bauwerks. Der Neubau ist weitgehend in konstruktiver Holzbauweise errichtet, Fenster, Türen, Böden, Wandverkleidungen und öffentliches Mobiliar sind ebenfalls aus Holz hergestellt. Beheizt wird die Bezirkskammer Weststeiermark mit einer Pelletsheizung, noch heuer wird eine Photovoltaik-Anlage für die Eigenstromversorgung und für die Einspeisung von Sonnenstrom installiert. "Bei der Auswahl des Grundstückes haben wir zudem auf eine möglichst geringe Bodenversiegelung geachtet. Der Standort war bereits verkehrstechnisch gut aufgeschlossen und bestehende Parkplätze können tagsüber gut genutzt werden", betont Brugner. Das Haus ist außerdem in allen Bereichen barrierefrei zugänglich. Die Nettogrundrissfläche beträgt 1.568 m2, die Nutzfläche für Büros und Besprechungsräume 935 m2.

Christian Polz, Obmann Bezirkskammer Deutschlandsberg: "Die Bezirkskammer Weststeiermark ist die gemeinsame Geschäftsstelle der Bezirkskammern Deutschlandsberg, Graz und Umgebung sowie Voitsberg. Die drei politischen Bezirke und auch die Bezirkskammer-Vollversammlungen mit ihren Obmännern bleiben unverändert. Wir unterstützen die Bäuerinnen und Bauern mit kompetenter Beratung, Weiterbildung, Interessenvertretung und servicieren in Förderangelegenheiten."

Manfred Kohlfürst, Obmann Bezirkskammer Graz und Umgebung: "Die zunehmende Spezialisierung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erfordert Spezialisten für die Beratung, damit sich die Betriebe zukunftsfit aufstellen können. Dieses zeitgemäße Beratungsangebot bietet die Bezirkskammer Weststeiermark unseren Bäuerinnen und Bauern der drei Bezirken. Die Bezirkskammer Weststeiermark ist wichtiger Teil der Kammerreform. Mittel- und langfristig bleibt damit die Finanzierbarkeit unserer neuen Bezirkskammer gesichert."

Werner Preßler, Obmann Bezirkskammer Voitsberg: "Die Fachberater und Mitarbeiter der Bezirkskammer Weststeiermark unterstützen etwa 9.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe in den drei Bezirken. Allein für 5.000 Betriebe erbringen wir wichtige Serviceleistungen bei Förderanträgen wie beispielsweise dem Mehrfachantrag. Die drei Bezirke zusammen sind flächenmäßig größer als Vorarlberg und haben auch mehr Betriebe als das westlichste Bundesland." (Schluss)

