„Sport am Sonntag“ zu Besuch bei Gernot Trauner in Rotterdam

Am 11. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 11. September 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Teamspieler Gernot Trauner in Rotterdam

„Sport am Sonntag“ zu Besuch bei Feyenoord Rotterdam, wo nach Happel und Hasil wieder ein Österreicher begeistert.

Tennis: Jürgen Melzer im Gespräch

Der Daviscup-Kapitän spricht über die Tenniszukunft Österreichs nach Dominic Thiem.

Alles wird teurer: Kostenexplosion und die Folgen im Sport Sport-Austria-Präsident Hans Niessl live im Studio

Skispringen: Absprung in die WM-Saison

Die Olympiasieger Stefan Kraft, Manuel Fettner & Co. und die Gesamtweltcupsiegerin Sara Marita Kramer sind bereit für einen Winter voller Höhepunkte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at