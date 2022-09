Südraum Favoriten: Entwicklungskonzept kommt in Umsetzung

Schutz der alten Ortskerne rechtlich fixiert, klimagerechte Entwicklung an Kurbadstraße in öffentlicher Auflage – Zusätzliches Service durch Bürger*innenveranstaltungen

Wien (OTS) - Die Erstellung des Stadtteilentwicklungskonzepts für den Südraum Favoriten erfolgte in einem breiten Planungs- und Beteiligungsprozess und brachte unter Einbindung von Bürger*innen und Fachexpert*innen zentrale Planungsziele: Vom Schutz der alten Ortskerne bis zur maßvollen, klimagerechten und sozialen Stadtentwicklung an der Kurbadstraße. Diese festgelegten Ziele für das Entwicklungsgebiet, sollen nun auch rechtlich umgesetzt werden. Dazu gehen die insgesamt fünf Flächenwidmungs- und Bebauungspläne von 22.09.-3.11.2022 in die öffentliche Auflage. Als zusätzliches Service sind am 27.9. und 4.10.2022 Bürger*innenveranstaltungen zum Projekt an der Kurbadstraße geplant. Am 19. Oktober folgt eine Veranstaltung zum verschärften Schutz der alten Ortskerne.

Alte Ortskerne unter Schutz

Mit den nun vorliegenden Entwürfen für vier neue Flächenwidmungs- und Bebauungspläne im Bereich Ober- und Unterlaa – derzeit gilt dort noch eine Bausperre - werden die alten Ortskerne der für Wien so typischen und einzigartigen Orte geschützt. Die alte Bausubstanz und ihr Ensemble spielt für die Identität des Gebietes eine zentrale Rolle, die mit den neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen für die Zukunft nun besser erhalten werden kann.

Landwirtschaftliche Identität bleibt erhalten

Besonderer Augenmerk liegt dabei auf der Sicherung der charakteristischen Gebäudetypen, die die jahrhundertealte landwirtschaftliche Kultur im Gebiet widerspiegeln. Der Schutz der alten Ortskerne war eine zentrale Forderung vieler Bürger*innen im Beteiligungsprozess.

Bernhard Steger, Leiter der Abteilung für Stadtteilplanung und Flächenwidmung: „Der Erhalt der historischen Gebäude war und ist ein großes Anliegen und Ziel vieler Bürger*innen und auch von der Stadt. Mit der neuen Flächenwidmung gibt es ein klares Bekenntnis für den Wert und den dauerhaften Schutz dieser für Wien so einzigartigen dörflichen Strukturen.“

Die traditionellen Einfamilienhausgebiete im Süden Favoritens werden durch die neuen Flächenwidmungs- und Bebauungspläne ebenfalls vor übermäßiger Verbauung weitestgehend geschützt und damit in ihrer grundsätzlichen Struktur erhalten. Überdimensionale Bauprojekte können so hintangehalten und eine maßvolle und sanfte Weiterentwicklung des Gebiets ermöglicht werden.

In einem ersten Bürger*innenstammtisch im April 2022 wurden die Bewohner*innen bereits über die Zielsetzungen der vier neuen Flächenwidmungs- und Bebauungspläne in ihrem Wohngebiet informiert.

Grünraum erhalten, leistbaren Wohnraum schaffen

Mit dem Beschluss des „Leitbild Grünräume 2020“ durch den Wiener Gemeinderat wurden die wertvollen Felder und Äcker Favoritens auf Dauer für die landwirtschaftliche Nutzung gesichert. Entwicklungen für Wohnen, Arbeiten und andere Nutzungen sollen gebündelt entlang der U-Bahn U1 erfolgen, um eine klimagerechte Mobilität zu ermöglichen. Auch diese Festlegung wurde im Planungs- und Beteiligungsprozess zum Südraum Favoriten getroffen.

Neuplanung schützt Baumbestand

Im Bereich der Endstelle der U1, auf dem Parkplatz entlang der Kurbadstraße und dem Bauplatz des ehemaligen Kurmittelhauses wird das Wohngebiet „Klimafit leben an der U1“ entstehen, das ein klimagerechtes Leben ermöglicht. Auch hierfür wurde der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan überarbeitet und wird ab 22.9.2022 öffentlich aufgelegt. Die Neuplanungen legen einen besonderen Fokus auf Integration und Schutz des alten Baumbestands und berücksichtigen die Tierwelt. Die Gebäudehöhen wurden stark reduziert. Darüber hinaus schafft das Wohngebiet Mehrwerte auch für die Umgebung: So sind Betreuungseinrichtungen für Kinder vorgesehen, es wird ein Wochenmarkt eingerichtet und ein Nahversorger ist geplant. Zusätzlich ist eine Buslinie von der U1-Endstelle Oberlaa zur Fontanastraße vorgesehen.

Bürger*innen-Termine

Über das Projekt „Klimafit leben an der U1“ und den dafür neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan informiert die Wiener Stadtteilplanung am 27.9.2022 (16-18 Uhr) und am 4.10.2022 (16-18 Uhr) jeweils am Ausstellungspavillon an der Endstelle U1 Oberlaa.

Über die vier neuen Flächenwidmungs- und Bebauungspläne im Bereich Oberlaa und Unterlaa sowie der Einfamilienhausgebiete (wo derzeit eine Bausperre gilt) wird seitens der Stadtteilplanung am 19.10.2022 von 15-19 Uhr im Brückenwirt in Oberlaa ein Info-Tag stattfinden.

