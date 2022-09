Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Oktober

Wien (OTS) - Märkte, Gewinnspiele, Grätzelführungen, Halloween wirft seine Schatten voraus. Was die Wiener Einkaufsstraßen im Oktober unter anderem bieten.

Aktion des U-Bahn-Baustellenmarketings der Wirtschaftskammer Wien

20.10. Fruchtgummis im Halloween Design

Die Verteilaktion in den Geschäften rund um die U2xU5 Baustellen findet von 13 bis 17 Uhr statt. Auf diesen Straßen werden die veganen Fruchtgummis im Halloween-Design verteilt: Reinprechtsdorfer Straße, Pilgramgasse, Kirchengasse, U2-Station Rathaus und Frankhplatz.





3. Bezirk

Landstraßer Kaufleute

01.10. - 29.10. Samstags einkaufen und gewinnen

Wer an einem Samstag im 3. Bezirk einkauft und die Rechnung bis zum darauffolgenden Freitag, 12:00 Uhr, hochlädt, erhält mit etwas Glück den Rechnungsbetrag retour (maximal 100 Euro). Jede Woche wird eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner ermittelt.

Weitere Informationen: www.gewinnimdritten.at

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

07.10. Flohmarkt am Margaretenplatz

Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden etwas. In angenehmer Atmosphäre präsentieren mehr als 20 Standeln ihre Angebote: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes

Marktzeiten: 09 - 17 Uhr, Kontakt: flohmarkt @ wienmargareten.at





06.10. - 27.10. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig.





8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

07.10. - 28.10. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche statt (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).





16. Bezirk

Alt-Ottakring - das Einkaufs-8el

05.10. – 19.10. Der Nachtwächter von Alt-Ottakring

Geschichte der Unternehmer Alt-Ottakrings einmal anders. Der Nachtwächter tritt mit seiner Laterne aus der Dunkelheit hervor und erzählt historische und humorvolle Geschichten aus dem Geschäftsleben von früher und heute.

Nachtwächter on Tour - Termine:

5. Oktober

12. Oktober

19. Oktober

Termine nur nach Anmeldung beim Nachtwächter unter 0664/180 50 20

Eine Tour kostet 8 Euro pro Person (Bezahlung vor Ort). Der Treffpunkt ist Ottakringer Straße/Ecke Sandleitengasse (vor dem Restaurant Achillion).

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.10. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: Ab 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).





Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at





