ELGA GmbH mit neuer kaufmännischer Geschäftsführung ab 2023

Wien (OTS) - Die Positionen der kaufmännischen und technischen Geschäftsführung der ELGA GmbH wurden gemäß Stellenbesetzungsgesetz von den Eigentümern, der Republik Österreich, den Bundesländern und dem Dachverband der Sozialversicherungsträger neu ausgeschrieben.

In der Generalversammlung am 01. Juli 2022 wurde Frau Dr.in Edith Bulant-Wodak, MBA als kaufmännische Geschäftsführerin mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 2023 bestellt.

Edith Bulant-Wodak ist seit vielen Jahren in leitender Funktion in den Bereichen Finanzen und Public Health tätig und verfügt über ausgeprägte Erfahrungen in der Organisations- und Personalentwicklung und Budgetplanung sowie über profunde Kenntnisse des österreichischen Gesundheitswesens.

Die Position der technischen Geschäftsführung konnte nicht besetzt werden und wird daher nunmehr neuerlich ausgeschrieben.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at