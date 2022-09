Laifen debütiert auf der IFA 2022

Hongkong (ots/PRNewswire) - Vom 2. bis 6. September fand die fünftägige IFA 2022 auf dem Berliner Kongress- und Messegelände statt. Laifen nahm zusammen mit mehr als 2000 anderen Unternehmen daran teil.

Laifen, Begründer von Hochgeschwindigkeits-Haartrocknern, hat in diesem Jahr sein Debüt auf der IFA gegeben und seine Produkte der Welt vorgestellt. Laifen Swift, Swift Special, das Modell Laifen Salon Professional und das kommende Modell sowie das Zubehör waren auf dem Laifen-Stand zu bewundern, um den weltweiten Benutzern die technologische Stärke und die Produktstärke von Laifen zu zeigen.

Auf der IFA zog Laifen mit seinem modischen, aber schlichten Aussehen und seinen vielfältigen Funktionen viele Besucher an, die das Gerät ausprobieren wollten, und wurde sowohl von den Verbrauchern als auch von den Vertretern hoch bewertet.

Nach mehr als 730 Tagen technischer Forschung und Entwicklung hat Laifen erfolgreich die Kerntechnologie von Hochgeschwindigkeits-Haartrocknern eingesetzt - einen bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor, der eine Rotationsgeschwindigkeit von 110.000 Umdrehungen pro Minute erreicht und damit herkömmliche Haartrockner in den Schatten stellt. Der hochentwickelte Motor ist in der Lage, eine Windgeschwindigkeit von mehr als 22 m/s zu erzeugen. Im Vergleich zu herkömmlichen Haartrocknern macht der Laifen das „Föhnen" der Haare durch den schnellen Wind zur Realität, anstatt sie mit hohen Temperaturen zu „erhitzen". Die Trocknungseffizienz verdoppelt sich mindestens, was bedeutet, dass die Föhnzeit zum Trocknen der Haare um mindestens die Hälfte reduziert werden kann. Der Geräuschpegel liegt bei nur 59 dB, was auf die sorgfältige Planung der Komponenten und die Optimierung des Luftkanalsystems zurückzuführen ist. Laifen ist mit einem hochwertigen Anionengenerator ausgestattet, der hochkonzentrierte Anionen (200 Millionen) freisetzt, die die positiven Ladungen des Haares in der mittleren und späten Phase des Trocknungsprozesses neutralisieren und das getrocknete Haar weicher und geschmeidiger machen.

Laifen hat mit seinen hochmodernen Produkten auf dieser IFA-Ausstellung große Erfolge erzielt, die bei den Kunden in Übersee sehr beliebt sind und der Welt die große Produktstärke von Laifen demonstrieren. Laifen hat immer an seinem Markenkonzept festgehalten, „Spitzentechnologie in das tägliche Leben der Menschen einzubinden", und hat die Produktmatrix ständig erweitert, um den Nutzern eine ausgezeichnete Erfahrung mit einem sichereren und intelligenteren Produkt zu bieten.

Informationen zu Laifen

Das 2019 gegründete Unternehmen Laifen hat seinen Sitz in Hongkong, China, und sein Gründer, Hongxin Ye, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Popularität von Hochgeschwindigkeits-Haartrocknern zu fördern und Spitzentechnologie in das Leben der breiten Masse zu bringen. Laifen verfügt über reiche Erfahrung im Bereich der Motortechnologie und der strukturellen Innovation und hat 26 Patente, Hunderte von professionellen Tests bestanden und Patente in den USA und der EU erhalten

