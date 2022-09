Volvo Financial Services investiert in Finanzbildungsprogramme für Jugendliche durch Partnerschaft mit JA Worldwide

Greensboro, North Carolina (ots/PRNewswire) - Volvo Financial Services (VFS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer globalen Partnerschaft mit Junior Achievement Worldwide in die Vermittlung von Finanzwissen an Jugendliche in neun Ländern investiert. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden freiwillige Mitarbeiter von VFS gemeinsam mit JA-Pädagogen die nächste Generation mit den finanziellen Fähigkeiten und Kenntnissen ausstatten, die für Erfolg und Selbstständigkeit in der Zukunft erforderlich sind. Die einzelnen Programme in den neun Ländern beginnen diesen Monat.

„Die jungen Menschen von heute sind die Führungspersönlichkeiten von morgen, und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um als Erwachsene solide finanzielle Entscheidungen zu treffen", sagte VFS-Präsident Marcio Pedroso. „Wir sind stolz darauf, mit JA zusammenzuarbeiten, um unser finanzielles Know-how mit ihrem pädagogischen Fachwissen zu kombinieren und dazu beizutragen, das Leben von Kindern auf der ganzen Welt zu verbessern

Freiwillige Mitarbeiter von VFS werden mit JA-Pädagogen in Brasilien, Frankreich, Indien, Italien, Peru, Südafrika, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten in Gemeinden zusammenarbeiten, in denen Mitarbeiter von VFS leben und arbeiten. Gemeinsam werden sie jungen Menschen eine Reihe wichtiger finanzieller Fähigkeiten beibringen, darunter die Festlegung persönlicher finanzieller Ziele, die Entwicklung eines Sparplans und eine effektive Haushaltsführung. Die teilnehmenden Jugendlichen haben auch die Möglichkeit, sich aus erster Hand über Berufe in der Transport- und Ausrüstungsindustrie zu informieren, die der VFS bedient.

Die Investition steht in vollem Einklang mit den allgemeinen Nachhaltigkeitszielen des Volvo-Konzerns, die ein Engagement für alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen beinhalten. Die Entwicklung einer soliden Finanzkompetenz wird sich positiv auf mehrere SDGs auswirken, u. a. auf die Bekämpfung der Armut, die Förderung einer hochwertigen Bildung und die Stärkung von Frauen und Mädchen.

„Wir sind dankbar für Partner wie Volvo Financial Services, die unsere Mission teilen und Verantwortung dafür übernehmen, dass mehr junge Menschen Zugang zu hochwertigen Lernerfahrungen haben, die sie brauchen und verdienen", sagte Asheesh Advani, CEO von JA Worldwide. „Indem wir jungen Menschen Zugang zu finanzieller Bildung verschaffen, können wir ihnen helfen, sich auf eine finanziell gesunde Zukunft einzustellen."

JA ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Jugendförderung mit den Schwerpunkten Finanzwissen, Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und Unternehmertum. JA Worldwide erreicht jährlich mehr als 12 Millionen junge Menschen und bietet praxisnahes, umfassendes Lernen in den Bereichen Berufsvorbereitung, finanzielle Gesundheit, Unternehmertum, Nachhaltigkeit, MINT, Wirtschaft, Staatsbürgerschaft, Ethik und mehr.

Volvo Financial Services ist die konzerneigene Finanzabteilung des Volvo-Konzerns und bietet Finanzdienstleistungen und -lösungen an, die die Bedürfnisse unserer Kunden heute und in Zukunft erfüllen. VFS hat sich der Innovation verschrieben und unterstützt die Gesellschaft bei der Einführung von nachhaltigen Transport- und Ausrüstungslösungen. VFS hat seinen Hauptsitz in Greensboro, North Carolina, USA, und bedient Kunden und Händler der Volvo-Gruppe in rund 50 Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter www.volvofinancialservices.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

Die Volvo Group sichert den Wohlstand mit Transport- und Infrastrukturlösungen und bietet Lkw, Busse, Baumaschinen, Antriebe für Industrie und Seefahrt sowie Finanzierungen und Dienstleistungen an, die unseren Kunden zu größerer Mobilität und mehr Produktivität verhelfen. Die 1927 gegründete Volvo Group engagiert sich für die Gestaltung der zukünftigen Landschaft nachhaltiger Transport- und Infrastrukturlösungen. Der Hauptsitz der Volvo-Gruppe befindet sich im schwedischen Göteborg und das Unternehmen beschäftigt fast 95.000 Mitarbeiter und betreut Kunden in mehr als 190 Märkten. Im Jahr 2021 belief sich der Nettoumsatz auf rund 372 Mrd. SEK (37 Mrd. EUR). Die Volvo-Aktien sind an der Nasdaq-Börse Stockholm notiert.

