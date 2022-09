LCM Partners ernennt Roger Kibble-White zum CFO der Gruppe

London (ots/PRNewswire) - LCM Partners, ein führender europäischer Verwalter alternativer Anlagen, gab heute die Ernennung von Roger Kibble-White zum Finanzvorstand der Gruppe bekannt.

Roger verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Investmentbranche als CFO und kommt von Fidelity International, einem führenden Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 600 Mrd. USD, wo er als Group Finance Director tätig war. Zuvor war Roger 16 Jahre lang bei JP Morgan Chase tätig, wo er verschiedene Positionen innehatte, darunter Global CFO für Asset Management und CFO für EMEA Treasury und Chief Investment Office. Er ist ein von KPMG ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und ein qualifizierter Corporate Treasurer.

Roger wird das Finanzteam der Gruppe leiten und das Unternehmen bei der Unternehmensentwicklung, den Unternehmensfinanzen, der Steuer- und Treasury-Strategie sowie der Umsetzung der Wachstumsstrategie der Gruppe unterstützen. Als Mitglied des Führungsteams wird Roger eng mit dem Vorstand zusammenarbeiten, um den Aufbau des Unternehmens zu unterstützen, während die Größe und geografische Reichweite des Unternehmens wächst.

Paul Burdell, CEO von LCM Partners, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Roger sich für unsere Gruppe entschieden hat, und sind überzeugt, dass seine umfangreiche Erfahrung in der Investmentbranche unser Team auf allen Ebenen ergänzen wird, wenn es darum geht, das Unternehmen in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln und auszubauen."

Roger Kibble-White, CFO von LC Financial Holdings, sagte: „Ich freue mich sehr, der Gruppe beizutreten und mit dem Team zusammenzuarbeiten, um den Erfolg des Unternehmens zu erhalten und fortzusetzen, um die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen."

Informationen zu LCM Partners

LCM Partners ist einer der führenden Manager für alternative Investments in Europa.

Wir wurden 1998 gegründet und können auf eine 23-jährige Erfolgsgeschichte als Spezialist für Privatkredite zurückblicken, die auf notleidende und notleidende Kredite ausgerichtet sind. Mit über 1.100 Mitarbeitern in 14 Büros in 9 europäischen Ländern ist unsere Gruppe für ein Kreditvolumen von über 60 Mrd. € verantwortlich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.lcmpartners.eu.