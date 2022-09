Dritte Staffel „Silvia kocht“ ab 12. September werktags um 14.00 Uhr in ORF 2

Mit neuer Küche, Tipps zum Obst- und Gemüseanbau, Ausflugszielen in Österreich – sowie den besten Köchinnen und Köchen des Landes

Wien (OTS) - Die Crème de la Crème der österreichischen Kochwelt schwingt in der dritten Staffel von „Silvia kocht“ ab Montag, dem 12. September 2022, werktags um 14.00 Uhr in ORF 2 wieder die Kochlöffel. Von Montag bis Donnerstag begrüßt Silvia Schneider die besten Köchinnen und Köche des Landes in ihrer neuen Küche – von Hauben-prämierten Stars der Szene bis hin zu Köchinnen und Köchen aus allen Bundesländern, die ihre Gäste jeden Tag mit viel Herz und Leidenschaft mit traumhaften Gerichten verzaubern. Außerdem neu:

Tipps für den Obst- und Gemüseanbau zu Hause. Freitags erkundet Schneider weiterhin die schönsten Regionen Österreichs.

Mit wem „Silvia kocht“ sowie die Neuerungen und Highlights der dritten Staffel wurden am Donnerstag, dem 8. September 2022, in Anwesenheit von u. a. der ORF-Sendungsverantwortlichen Susanne Lauer, Moderatorin Silvia Schneider sowie der Spitzen-Köchinnen und -Köche Toni Mörwald, Christian Göttfried, Lydia Maderthaner, Markus Fuchs und Alexandra Palla in der „Blauen Lagune“ präsentiert.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „‚Silvia kocht‘ bietet unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Anregungen, Tipps und Tricks für das Kochen zu Hause. Die Sendung ist ein beliebter Fixpunkt im Programm von ORF 2 und es freut mich, dass wir mit einer neuen Staffel und in einer neuen Küche dieses Angebot auch noch um einige neue Elemente erweitern werden. Ich bedanke mich beim gesamten Team – allen voran der Moderatorin, Regisseurin und Produzentin Silvia Schneider und der ORF-Sendungsverantwortlichen Susanne Lauer.“

Silvia Schneider: „Ich freue mich auf eine weitere Staffel der Kochsendung mit den meisten Hauben und Sternen der Welt. Wir blicken in Österreichs Teller, Täler und Töpfe. Unsere Sendung ist ein Querschnitt durch die kulinarische Landschaft Österreichs, ein Liebesbrief an die Schönheit unserer Regionen und ein Danke an alle Menschen, die hinter der Produktion unserer Lebensmittel stecken. Zusätzlich gibt es auch den ein oder anderen ‚grünen Tipp‘ für motivierte Selbstversorger und wir blicken über den österreichischen Tellerrand in andere Länder und deren Küchen.“

Rezepte und Tipps von Österreichs Top-Köchinnen und -Köchen

In der dritten Staffel mit dabei sind der vierfache Goldmedaillen-Gewinner bei der Koch-Weltmeisterschaft und der Koch-Olympiade Philipp Stohner, mehrfach mit Hauben prämierte Köche wie Richard Rauch, Andreas Döllerer und Toni Mörwald, „Koch des Jahres“ 2021 Max Stiegl sowie Johann Egger aus Tirol, Markus Fuchs aus Oberösterreich, Lydia Maderthaner aus Niederösterreich, Nazim Yay und Magdalena Schwarz aus Salzburg sowie Manuel Gratzl aus Wien. Sie sind nur einige der besten Köchinnen und Köche, die bei „Silvia kocht“ von Montag bis Donnerstag ihre Rezepte präsentieren. In einer neuen Rubrik gibt Schneider Tipps, wie man zu Hause, auf dem Balkon oder im Garten Obst und Gemüse anpflanzen, ernten und verarbeiten kann.

Bei den Gerichten, die bei „Silvia kocht“ zubereitet werden, wird großer Wert auf Regionalität und Saisonalität gelegt. In der dritten Staffel setzt Silvia Schneider eine Woche lang gemeinsam mit Markus Fuchs einen Schwerpunkt gegen Lebensmittelverschwendung. Er erklärt, wie man Lebensmittelabfälle vermeiden kann. Das beginnt beim richtigen Einkauf und geht über die Lagerung bis hin zur Verarbeitung von Lebensmitteln. Außerdem zeigt er, wie man aus „Restln“ im Kühlschrank ein schmackhaftes Gericht zaubern kann.

„Silvia kocht“-Salzburg-Woche von 12. bis 16. September mit Magdalena Schwarz

Zum Start der dritten Staffel steht das Bundesland Salzburg im Mittelpunkt von „Silvia kocht“. Aus Zell am See kommt die junge, engagierte Köchin Magdalena Schwarz in Silvia Schneiders Kochstudio. Kochen war immer schon eine Lieblingsbeschäftigung der jungen Pinzgauerin. Zu einer Kochlehre kam sie jedoch erst nach ihrer Ausbildung zur Frisörin. 2020 übernahm Schwarz das „Restaurant Margarethenstein“ und damit auch dessen Küche. Als Küchenchefin liebt sie die Vielfalt und das Ausprobieren neuer Dinge. Im Familienbetrieb helfen alle mit – von ihrem Vater bekommt sie etwa das Wildfleisch für ihre Wildgerichte, ihre Mutter unterstützt sie in allen Bereichen.

Die Rezepte der Salzburg-Woche:

Montag, 12. September: Gebeiztes Lachstatar mit Wasabi-Schaum und Algensalat an roter Zwiebel süß-sauer; Beeren-Schmarrn

Dienstag, 13. September: Sellerie-Birnen-Suppe; Hirsch-Roulade mit Rotkraut und Spätzle

Mittwoch, 14. September: Kartoffel-Kräutersuppe; Gamsrücken mit Rotkraut und Süßkartoffel-Püree

Donnerstag, 15. September: Rote-Rüben-Carpaccio mit Frischkäse-Mousse; Topfen-Soufflé

Am Freitag, dem 16. September, ist Silvia Schneider in Zell am See/Kaprun unterwegs. Über 30 Meter tief hat sich die Kapruner Ache hier ihren Weg durch das Tal „geschnitten“. Steilstufen und Höhenmeter lassen sie Fahrt aufnehmen und ihre pure Kraft entfachen. Diese Kraft ist es, mit der das Gletscherwasser die Sigmund Thun Klamm geformt hat. Gemeinsam mit Hans Jäger besucht Silvia Schneider das tosende Naturschauspiel der Kapruner Ache mit der Sigmund Thun Klamm und genießt den Ausblick auf das tosende Wasser. Danach geht es zu Günther Katschner – er ist Bäcker und betreibt das „Holzofenstüberl“ am Kirchbichl in Kaprun. Jeden Freitag wird hier, so wie früher, im alten Ofen frisches Brot gebacken. Nach der rustikalen Jause bietet Zell am See das richtige Kontrastprogramm. Ein Ortsrundgang mit einem Besuch bei Patissier Lukas Schmiderer und im Museum im ehemaligen Vogtturm stehen hier auf dem Programm. Die Gerichte des Tages sind Holzofenbrot mit Tauernroggen und Landweizen sowie Pochierte Creme vom Bio-Schafstopfen mit eingemachten Brombeeren, Hafer-Haselnuss-Streusel und Sauerklee.

Mehr „Silvia kocht“ im Herbst

Von Montag, dem 19. September, bis Donnerstag, den 22. September, stehen mit Philipp Stohner und Johann Egger zwei Köche aus Tirol in der „Silvia kocht“-Küche. Am Freitag, dem 23. September, erkundet Silvia Schneider St. Johann in Tirol, wo die Vorbereitungen für das traditionelle Knödelfest stattfinden, geht dort auf Abenteuersuche und flitzt mit einem Mountaincart den Berg hinab. Außerdem bereitet sie gemeinsam mit Anni Oberlechner einen Topfenstrudel-Muffin auf dem Grill zu.

Von Montag, dem 26. September, bis Donnerstag, den 29. September, kocht Manuel Gratzl aus Wien gemeinsam mit Silvia Schneider. Am Freitag, dem 30. September, stehen Wiesnfeeling und ein Praterbesuch auf dem Programm.

Weiter geht es mit Ausflügen nach Eferding, ins innere Salzkammergut und nach Filzmoos. Bei einem neuerlichen Stopp in der Bundeshauptstadt gibt es Koreanisches nicht nur kulinarisch, sondern auch musikalisch zu entdecken.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im Beihefter. Alle Folgen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

