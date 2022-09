willhaben-Check: Wie viel die Vorgänger des iPhone 14 aktuell kosten

Österreich (OTS) -



Durchschnittlich 843 Euro kostet das iPhone 13 Pro derzeit auf willhaben, das iPhone 13 etwa 700 Euro

Mit bis dato 30 Millionen Stichwortsuchen im Jahr 2022 ist das iPhone heiß begehrt



Im Vorfeld der jüngsten Apple-Keynote wurde rege über das iPhone 14 spekuliert. Nun ist fix: Wer das neue Apple-Flaggschiff ab dem 16.09. (iPhone 14) bzw. dem 07.10. (iPhone 14 Plus) sein Eigen nennen möchte, wird mit folgenden Preisen rechnen müssen: 999 Euro für das iPhone 14, 1.149 Euro für das iPhone 14 Plus, 1.299 Euro für das iPhone 14 Pro und 1.449 Euro für das iPhone 14 Pro Max. Smartphones aus dem Hause Apple sind in Österreich nach wie vor heiß begehrt, so wurde nach dem Stichwort „iPhone“ im Laufe des Jahres 2022 bereits mehr als 30 Millionen Mal auf willhaben gesucht. Dabei stehen sämtliche iPhone 13-Modelle mit in Summe mehr als 6 Millionen Stichworteingaben bei den Suchenden besonders hoch im Kurs. Mit 5 Millionen Suchen nach iPhone 12-Modellen und weiteren 5 Millionen Suchen nach sämtlichen Ausführungen des iPhone 11 sind auch die Vorgänger-Generationen sehr gefragt.



Rund die Hälfte aller Smartphones auf willhaben sind iPhones



In Summe rund 135.000 iPhone-Anzeigen gingen heuer bereits auf dem digitalen Marktplatz online. Das bedeutet auch: Knapp die Hälfte aller auf willhaben zum Verkauf stehenden Smartphones sind iPhones. Innerhalb der gesamten iPhone-Serie wiederum ist es das iPhone 11 in all seinen Ausführungen, das mit 23.500 Anzeigen 2022 bislang am häufigsten angeboten wurde, gefolgt von iPhone 12-Modellen mit insgesamt 14.000 Anzeigen und Modellen der iPhone 13-Serie mit 15.000 Anzeigen.

willhaben-iPhones im Preischeck: Viel Ersparnis möglich



Smartphones eine zweite Chance zu schenken, ist zumeist ein nachhaltiger Ansatz – aber lohnt es sich finanziell? Auch das hat der willhaben-iPhone-Check ausgewiesen. In jedem Fall sparen sich Apple-Fans – je nach Alter, Zustand und Ausstattung eines Gerätes – viel Geld. Mit Blick auf die durchschnittlichen Preise für iPhone-Modelle in den Zuständen „neu“, „neuwertig“ und „gebraucht“, die im September 2022 online gegangen sind, zeigt sich: Während ein iPhone 13 Pro noch 843 Euro kostet, ist das iPhone 13 bereits um 703 Euro zu haben. Fällt die Wahl auf ein iPhone 12 Pro, müssen willhaben-UserInnen 671 Euro auslegen, das iPhone 12 wiederum kostet heute noch durchschnittlich 513 Euro. Mit 433 Euro für das iPhone 11 Pro und 352 Euro für das iPhone 11 kommt diese Generation des Kultgadgets von Apple nur mehr auf etwa ein Drittel des Preises eines aktuellen Neugerätes.

iPhone 14-Release wirkt auf den Angebotspreis



Für VerkäuferInnen wiederum gilt es jetzt, rasch zu sein. Denn die durchschnittlichen Angebotspreise sinken ab dem Release eines neuen iPhones erfahrungsgemäß stetig. So wurden das iPhone 13 im Oktober 2021, konkret im neuwertigen Zustand, noch für etwa 855 Euro angeboten, mittlerweile ist der Angebotspreis auf durchschnittlich 720 Euro gesunken. Ähnliches zeigt sich beim iPhone 12 im neuwertigen Zustand, das im Oktober 2021 für durchschnittlich 603 Euro angeboten wurde. Knapp ein Jahr später, im September 2022, bieten VerkäuferInnen ein vergleichbares iPhone 12 um durchschnittlich 508 Euro.

iPhone-Anzeigen auf willhaben 2022

Gesamt: 135.000

iPhone 11-Modelle: 23.500

iPhone 12-Modelle: 14.000

iPhone 13-Modelle: 15.000

Durchschnittliche Angebotspreise für iPhone-Modelle, die im September 2022 online gegangen sind (Erhebungs-Stichtag 06.09.2022)

iPhone 13: 703 €

iPhone 13 Pro: 843 €



iPhone 12: 513 €

iPhone 12 Pro: 671 €

iPhone 11: 352 €

iPhone 11 Pro: 433 €



willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand



Ist das favorisierte Smartphone nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery



Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at



Gerlinde Giesinger

PR Managerin / willhaben

Tel.: 0699/1003 1570

E-Mail: presse @ willhaben.at