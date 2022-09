Rotes Kreuz: Katastrophale Überflutungen in Pakistan fordern rasche Hilfe

Das Rote Kreuz dankt der Bundesregierung für die Auszahlung von einer Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds zur Unterstützung der Menschen in Pakistan.

Wien (OTS) - Die Überschwemmungen, von denen Pakistan seit Mitte Juni 2022 betroffen ist, haben ein enormes Ausmaß angenommen und ein Drittel des Landes steht unter Wasser: Mehr als 30 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen, über 1.000 Menschen – davon 350 Kinder - sind gestorben, mehr als 700.000 Stück Vieh sind verendet, 3.000 km des Straßennetzwerkes und über 800.000 Häuser wurden teilweise oder vollständig zerstört.

Viele Gegenden sind aufgrund der zerstörten Infrastruktur nicht erreichbar. Am stärksten betroffen ist die Region Sindh im Süden von Pakistan. Das Risiko von durch Wasser übertragenen Krankheiten ist gestiegen und es wurden bereits Fälle von Cholera berichtet. „Die Menschen brauchen jetzt in erster Linie Notunterkünfte, Nahrungsmittel und andere Artikel des täglichen Bedarfs, Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, Hygiene und Gesundheitsversorgung. Zudem braucht es Unterstützung bei der Wiederherstellung von verlorenen Lebensgrundlagen“, so Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Der internationale Hilfsaufruf ermöglicht dem Pakistanischen Roten Halbmond, seine Hilfsaktivitäten auszuweiten. Dabei liegt der Fokus auf der Soforthilfe und auf unmittelbaren lebenssichernden Maßnahmen, aber auch auf der Wiederherstellung von Lebensgrundlagen der betroffenen Gemeinden.

Das Österreichische Rote Kreuz hat den Pakistanischen Roten Halbmond bereits zwischen 2005 und 2011 mehrmals mit Entsendungen von Trinkwasseraufbereitungsanlagen sowie Expert:innen im Bereich WASH (Wasser, Sanitär und Hygiene) unterstützt. Dabei wurden gemeinsam mit der nationalen Gesellschaft vom Roten Halbmond Kapazitäten im Bereich Trinkwasseraufbereitung, Sanitäreinrichtungen und Hygiene aufgebaut. Auch in der aktuellen Katastrophensituation unterstützt das Rote Kreuz schwerpunktmäßig in diesen Bereichen.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ: 20.111

Kennwort: Katastrophenhilfe

Oder unter: www.roteskreuz.at/pakistan



Bildmaterial: Link

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Antonia Filka

Presse- und Medienservice

+43158900352 +436645002819

antonia.filka @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at