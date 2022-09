Erste Kunstmesse in Schönbrunns Orangerie

ART VIENNA feiert Premiere am imperialen Standort – mit Skulpturengarten und Sonderschau

Wien (OTS) - Neuer Ort, neue Perspektiven: Die ART VIENNA International Art Fair bespielt als erste Kunstmesse die Orangerie in Schönbrunn. Klassische Moderne und Zeitgenössischer Kunst machen den historischen Ort für drei Tage zum stimmigsten Kunstplatz Wiens.

Durch das spannungsvolle Wechselspiel von großen Klassikern wie Marina Abramovic und Ulay, Arnulf Rainer, Gottfried Helnwein oder Niki de Saint Phalle mit viel junger, frischer Kunst wird die Orangerie von 16. bis 18. September zum Gewächshaus der besonderen Art.

Skulpturen im Schloßpark

Auch der Garten vor der Orangerie spielt mit und verwandelt sich in einen temporären Skulpturenpark, in dem etwa die monumentale "Trias" von Joannis Avramidis auf eine Präsentation in Erinnerung an Oskar Höfinger trifft.

12 Künstlerinnen

Wichtige Impulse setzt dazu die von Ema Kaiser-Brandstätter und Sophia Vonier kuratierte Sonderausstellung F, die anhand 12 ausgewählter Künstlerinnen neue und positive Blickwinkel auf zeitgenössische, feministische Arbeiten anbietet.

ART VIENNA Orangerie Schönbrunn

16. – 18. September 2022 / www.artvienna.org

Presse-Vorbesichtigung: Do, 15. September, 11.00 Uhr

Presse-Vorbesichtigung

Datum: 15.09.2022, 11:00 - 13:00 Uhr

Ort: Orangerie Schönbrunn

Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, Österreich

Url: https://www.artvienna.org/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stefan Musil

T +43 676 931 66 65

stefanmusil @ gmail.com