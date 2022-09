VMF Immobilien: Fertigstellung Projekt „Fried“ in Mödling

In guter Lage in Mödling wurde in der Friedrich Lehr-Straße 2 ein Projekt mit 27 Wohnung und zwei Büros fertig gestellt. Es sind noch Miet- und Eigentumswohnungen zu haben.

Wien (OTS) - Die Fertigstellung des Projektes „Fried“ wurde mit dem Sommerfest der VMF Immobilien verknüpft. Rund 60 Gäste folgten der Einladung und feierten mit Fassanstich, Buffet und DJ den erfolgreichen Abschluss des langwierigen Bauprojektes. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Das Projekt bot zahlreiche Herausforderungen, die nur mit echter Planungs-, Bau- und Handwerkskunst bewältigt werden konnten. Dafür gebührt dem Architektenbüro kunath_trenkwadler ZT OG sowie der ausführenden Baufirma Charwat Bau größter Dank. Doch heute erfüllt auch der Altbestand der Immobilie modernste Wohnansprüche.“ Nach einer Sockelsanierung des Bestandsobjektes aus dem frühen 19 Jahrhundert, einer Aufstockung, einem Lifteinbau und einem Neubau sind nun 27 Wohneinheiten sowie zwei Büros entstanden. Darunter befinden sich zehn Maisonette-Wohnungen mit großzügigen Terrassen zwischen vier und 40 Quadratmeter. Die Immobilie bietet darüber hinaus 14 Stapelparkplätze im Innenhof.

Gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz

Das Projekt befindet sich in einer Ruhelage, aber trotzdem sehr nah am Stadtzentrum von Mödling. Der Bahnhof, verschiedene Schulen und auch Nahversorger sind zu Fuß erreichbar. Mit der Schnellbahn ist man in knapp 50 Minuten am Stephansplatz in Wien. Mit dem Auto erreicht man in zehn Minuten die Westfield Shopping City Süd (SCS) oder in 35 Minuten das Stadtzentrum in Wien. Lukaseder: „Acht Wohnungen sind bereits vermietet. Interessenten sollten schnell zuschlagen, denn leistbare Immobilien in dieser Lage sind mittlerweile eine echte Rarität.“

Fotolink (Credit Richard Tanzer)

v.l.: Horst Lukaseder (Mitglied der Geschäftsführung VMF Immobilien), Maggie Voithofer (Geschäftsführung VMF Immobilien), Oliver Högn (Leitung Projektteam VMF Immobilien)

