Mit Ethno-Personalmarketing dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Ethnomarketing-Experte veröffentlicht zwei neue Bücher

Wien (OTS) - Knapp ein Viertel der Österreicher*innen (über 2 Millionen) hat Migrationshintergrund. Trotzdem geht der österreichische Markt bislang wenig auf die Bedürfnisse von Migrant*innen ein, und trotzdem herrscht ein akuter Personalmangel in österreichischen Unternehmen. Um diese Menschen richtig integrieren zu können, bedarf es Know-How im Bereich Ethnomarketing. Ethnomarketing ist ein Marketing-Ansatz, der ethnische Zielgruppen in den Mittelpunkt von unternehmerischen Aktivitäten stellt. Dafür benötigt es interkulturelles Wissen und professionelle Unterstützung.

Wie diese Integration selbst gelingt und wie Ethno-Personalmarketing richtig umgesetzt wird, zeigt Ethnoberater Oguzhan Köse, bekennender Austro-Türke und Geschäftsführer der renommierten Ethnomarketing-Agentur „OK CONSULT“, in seinen neuen Buchveröffentlichungen “Der Ethnoberater” und “Fachkräfte finden mit Ethno-Personalmarketing”. Er gibt in den Büchern Denkanstöße und beschreibt Lösungsansätze, um dem Fachkräftemangel, durch die Bindung und Gewinnung von Arbeitskräften mit Migrationshintergrund, entgegenzuwirken. Beispiele dafür sind eine gezielte Ansprache und ein vereinfachter Zugang zu Bewerbungsmöglichkeiten.

“Ich arbeite seit Jahren im Ethnomarketing und der Bedarf steigt. In Österreich fehlt derzeit das Know-how dafür und es ist wichtig, Menschen für die Wichtigkeit von Ethnomarketing zu sensibilisieren.”, sagt Autor Oguzhan Köse. Er als Ethnoberater steht stets zur Verfügung, um Unternehmen auf den Weg zu bringen und zu beraten.

Klassische Wege des Recruitings gehen in den allermeisten Fällen an der Zielgruppe vorbei. Staatlichen Institutionen, wie z. B. dem AMS, fehlt es an geeigneten Strategien, um die gewünschte Zielgruppe, also Menschen mit Migrationsbiografie, zu erreichen und langfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ethno-Personalmarketing ist der Schlüssel dafür, bestehendes sowie zukünftiges Personal, mit einer anderen Erstsprache als Deutsch, und Personen, die nach Österreich migriert sind, zu erreichen, zu begeistern und zu binden.

Wie aktuell das Thema ist, zeigt, dass renommierte Persönlichkeiten wie Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Stadt Wien Bürgermeister Michael Ludwig, Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck und Stadtrat Peter Hanke ihre Vorworte für die beiden Bücher geschrieben haben.

Die beiden Bücher “Der Ethnoberater” und “Fachkräfte finden mit Ethno-Personalmarketing” sind im Handel erhältlich.

Mag. Oguzhan Köse, MBA ist Gründer und Geschäftsführer von OK CONSULT. OK CONSULT ist eine Ethnomarketing-Agentur, die auf kulturelle Besonderheiten und ethnische Zielgruppen spezialisiert ist. Die Agentur unterstützt Unternehmen dabei, erfolgreich mit Ethno-Communitys zu kommunizieren. Das Portfolio reicht von führenden Unternehmen bis hin zu öffentlichen Institutionen.

