Pressekonferenz: Unsere Neutralität – unsere Sicherheit

Präsentation des offenen Briefes und der Intitiative "Unsere Neutralität - unsere Sicherheit" – Mi., 14. Sept. 2022, 10.00 Uhr, Café Frauenhuber, Himmelpfortgasse 6, 1010 Wien

Unsere Neutralität - unsere Sicherheit

PRESSEKONFERENZ mit:

- Univ.-Prof. Dr. HEINZ GÄRTNER, Politologe, Uni-Wien, Vors. d. Beirats d. International Institute for Peace (IIP), Vors. d. Beirats für Strategie und Sicherheitspolitik der Wissenschafskommission beim Bundesheer

- Kaplan FRANZ SIEDER, ehem. Betriebsseelsorger, Pax Christi, ACUS

- Dipl. Wirtsch. Ing. (FH) ERIK LENZ, ZBRV der AUVA

- ROBERT WURM, ZBRV der Österreichische Postbus AG

- Dr. ERWIN RIESS, Schriftsteller, Publizist

- Dr. MICHAEL KÖSTEN, Gewerkschafter*innen gegen Atomenergie und Krieg

- Dr. WILFRIED LEISCH, Österreichisches Solidaritätskomitee/proSV, Plattform Pro Demokratie



Seit dem Krieg in der Ukraine sind 90 % der Bevölkerung in Österreich für die Neutralität – mehr als je zuvor! Doch die Politik auf allen Ebenen wird weder der verfassungsgemäßen Verankerung der Neutralität noch dem Verlangen der Bevölkerung gerecht.

www.unsere-neutralität.at – die Website der Initiative (mit den Erstunterzeichner*innen) – geht am 14.9.2022 online.

Datum: 14.09.2022, 10:00 Uhr

Ort: Cafe Frauenhuber

Himmelpfortgasse 6, 1010 Wien, Österreich

