eMobility Payment: "Ein Konto für ein Auto"- Der Mobile Payment Anbieter VIMpay stellt seine Vision vor

Freising (ots) - Die petaFuel GmbH, der Anbieter der Mobile Payment App VIMpay aus dem Herzen Bayerns, beginnt mit der Entwicklung von Bezahllösungen im eMobility Bereich und wird seine Vision mit Interessierten am 14.09.2022 in einem Online-Event teilen und diskutieren.

Die App VIMpay - das "Schweizer Taschenmesser" des mobilen Bezahlens - bietet Nutzern eine digitale Debit Mastercard®, mit welcher weltweit mit allen bekannten Payment Wallets wie Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY! und vielen weiteren Anbietern bezahlt werden kann. Mit dem Premium Modell erhalten Nutzer ein kostengünstiges und wettbewerbsfähiges Girokonto. Die App mit über 500.000 Downloads ist derzeit in Deutschland, Österreich und der Ukraine verfügbar und weist ausgezeichnete Kundenbewertungen im Apple App Store und Google Play Store auf. Die Ausweitung auf weitere europäische Länder befindet sich in der Entwicklung.

Bereits jetzt kann mit der VIMpay Debit Mastercard® an allen E-Auto Ladesäulen bezahlt werden, die die Hinterlegung einer Mastercard® ermöglichen. Mit der neuen Ladesäulenverordnung setzt die Bundesregierung weitere Signale in Richtung Verkehrswende und Entwicklung einer gut ausgebauten Ladesäulenstruktur. Dafür müssen alle öffentlichen Ladepunkte ab dem 01. Juli 2023 mit einem Kartenlesegerät ausgestattet sein, welches die Zahlung über ein gängiges Debit- oder Kreditkartensystem ermöglicht.

Das Unternehmen petaFuel GmbH mit seinem Produkt VIMpay möchte dem Markt mit der VIMpay eMobility-Card nicht nur das unkomplizierte Aufladen ermöglichen, sondern "ein Konto für ein Auto" bereitstellen.

Jedes neue Fahrzeug erhält dann mit VIMpay eine Mastercard® und eine SEPA-Kontonummer. Das Konto dient damit als Zahlungsmöglichkeit für alle Ausgaben rund um das Thema Auto. Dazu zählen Energie oder In-Car-Payments wie die Buchung von Over-the-Air (OTA) Software-Upgrades und die Hinterlegung an allen Ladesäulen. Des Weiteren bietet es eine Umsatz-Kategorisierung zur vollen Kostenkontrolle und ein attraktives Bonusprogramm, z. B. zur Belohnung einer effizienten Fahrweise und optimalem Ladeverhalten an. In dem Event sollen die Möglichkeiten des eMobilty Konzepts vorgestellt werden. Auch Diskussionen zu den Themen Instant-Zahlungen, Geldtransfer ohne Disagio (P2P) sollen im Online-Event einen spannenden Austausch anregen. Eines dieser Konzepte oder die Schaffung von Mehrwerten für den Wiederverkauf des Fahrzeuges durch Bonusprogramme auf Krypto-Basis erscheinen Ihnen zu visionär? "Lassen Sie uns über diese Punkte und viele andere diskutieren", so Dr. Peter Schönweitz, Geschäftsführer der petaFuel GmbH.

Der CEO des Unternehmens lädt alle Interessenten zu dem einstündigen Online-Event "THE ROAD TO PAY - VIMpay eMobility-Card" am 14.09.2022 um 11:30 Uhr ein: "Wir sind von der hohen Relevanz einer flexiblen Bezahllösung für den E-Mobility Payment Markt überzeugt. Unsere eMobility-Card wird ein Showcase dafür, was für die Automotive Branche alles möglich sein wird. Wir freuen uns darauf, Ihnen unser Konzept zu präsentieren und auf einen regen, offenen Austausch im Anschluss!"

Hier erfahren Sie mehr über das Online-Event "THE ROAD TO PAY - VIMpay eMobility-Card" am 14.09 um 11:30 Uhr und können den Termin vormerken: https://www.vimpay.de/the-road-to-pay

Der Termin wird über das Tool "Jitsi" stattfinden und auf Wunsch ist auch eine anonyme Teilnahme möglich. Das Event soll den Auftakt für weiterführende spezialisierte Folgetermine mit verschiedenen Zielgruppen darstellen.

Die beiden Unternehmen petaFuel und PayCenter aus Bayern stehen hinter der VIMpay App und bieten innovative Services im Finanzbereich an.

Der IT-Provider petaFuel GmbH ist auf Dienstleistungen und Business-Lösungen im Finanzbereich spezialisiert und stolzer Herausgeber und Entwickler der VIMpay App. Neben der kreativen Konzeption und der technischen Umsetzung der VIMpay App führt petaFuel als Mastercard® Prozessor selbst die Autorisierungen aller Zahlungen mit den VIMpay Karten durch. Die Qualität und Sicherheit der Systeme zeigen die Zertifizierungen durch TÜV-SÜD und PCI-DSS.

Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Das E-Geld-Institut PayCenter kümmert sich um den reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs und übernimmt die Kontenverwaltung und die Buchungsprozesse für VIMpay.

Rückfragen & Kontakt:

petaFuel GmbH | www.petafuel.de

Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising

Tel.: +49 8161 4060 - 400

Fax: +49 8161 4060 - 401

eMail: info @ petaFuel.de

Geschäftsführer: Ludwig Adam, Dr. Peter Schönweitz

Amtsgericht München | HRB 133773



Ansprechpartner Geschäftsführung:

Dr. Peter Schönweitz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/

Tel: +49 (0) 151 1133 8188

eMail: pescho @ petafuel.de