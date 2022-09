Stromkostenbremse: Non-Profit Organisationen fordern Entlastungspaket

Steigende Energiekosten setzen auch gemeinnützige Organisationen unter Druck

Wien (OTS) - Das BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT, ein Netzwerk von über 3.000 Non-Profit Organisationen, fordert angesichts der Energiekrise rasche Unterstützungsangebote für gemeinnützige Vereine. „Ergänzend zur neuen Stromkostenbremse für alle Haushalte braucht es auch rasche Hilfsangebote für gemeinnützige Vereine und Organisationen. Sie arbeiten oft mit sehr knappen finanziellen Mitteln und leiden daher auch stark unter den massiven Erhöhungen aller Energiepreise” , mahnt Franz Neunteufl, Geschäftsführer des BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT.

Bündnis-Geschäftsführer Franz Neunteufl steht in ständigem Austausch mit einer großen Breite an gemeinnützigen Organisationen und sieht die Bundesregierung gefordert: „Vereine wenden sich verzweifelt an uns und wissen nicht, wie sie unter diesen Bedingungen das Jahr überstehen können. Dem Engagement für die Gemeinschaft muss daher in dieser für alle schwierigen Situation dringend unter die Arme gegriffen werden.“



Das BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT ist ein Zusammenschluss von knapp 70 österreichischen Nonprofit Organisationen und mehr als einem Dutzend der größten österreichischen Wohlfahrtsträger und Verbände mit weit über 3.000 gemeinnützigen Vereinen, Stiftungen und sozialen Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Umwelt, Katastrophenhilfe und Beschäftigung, Inklusion und Kultur. Ziel und Zweck der Organisation ist die Vertretung der Interessen österreichischer gemeinnütziger Organisationen.

