Totschnig: Strompreisbremse entlastet bäuerliche Familien

Ministerrat beschließt spürbare und unbürokratische Unterstützung für alle Haushalte – Nächster Schritt ist Unterstützung auch für landwirtschaftliche Betriebe

Wien (OTS) - „Mit der Strompreisbremse setzen wir als Bundesregierung eine spürbare und unbürokratische Unterstützung für alle Haushalte um, ohne in den Marktpreis einzugreifen. Das ist auch eine wichtige Entlastung für mehr als 150.000 bäuerliche Familien in ganz Österreich“, betont Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig anlässlich des heutigen Ministerratsbeschlusses. „Während andere Länder noch an Entlastungskonzepten arbeiten, hat bei uns bereits die Auszahlung der bisher beschlossenen Pakete begonnen. Zusätzlich zu dem 28 Mrd. Euro Entlastungspaket der Bundesregierung mit Klimabonus, erhöhter Kinderbeihilfe oder Pensionszuschuss, ist die Strompreisbremse eine weitere effektive Maßnahme gegen die Teuerung“, so Totschnig.

„Dass Bundeskanzler Nehammer als weiteren Schritt auch eine Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe angekündigt hat, ist das richtige Signal zur richtigen Zeit“, so Totschnig. „Zusätzlich zu Maßnahmen auf nationaler Ebene, ist aber entscheidend, dass der Strompreis vom Gaspreis endlich abgekoppelt wird! Ich schließe mich daher Bundeskanzler Nehammer an und fordere eine europäische Lösung für die Energiemärkte“, betont Totschnig abschließend.

