FPÖ – Schnedlitz: Nach neuerlichem Schleppervorfall im Burgenland ist ÖVP-Innenminister Karner endgültig rücktrittsreif!

Wien (OTS) - „Unsere in der gestrigen Presskonferenz geäußerten Warnungen waren wieder einmal vollkommen richtig. Es ist nur verwunderlich, dass die Mehrzahl der österreichischen Medien darüber nicht ausreichend berichtete. Heuer gab es nämlich bereits 60.000 Personen, die illegal nach Österreich kamen - das sind 25 Prozent mehr als im katastrophalen Rekordjahr 2015“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu dem Umstand, dass es erneut an der burgenländischen Grenze zu einem schweren Zwischenfall mit mehreren Schlepperfahrzeugen kam.

„Nach diesem neuerlichen Schleppervorfall im Burgenland ist Innenminister Karner endgültig rücktrittsreif – es gibt nämlich keinen größeren ‚sicherheitspolitischen Versager‘ als diesen ÖVP-Innenminister. Und dieses heutige Ereignis ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Regierung einfach nicht handlungsfähig ist, denn ÖVP und Grüne beschäftigen sich seit Jahren nur mit sich selbst“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

