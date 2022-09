„Eco“: Wie können Haushalte, Gemeinden und Unternehmen kurzfristig Energie einsparen?

Frieren und Sparen: Wie soll das gehen – die Regierung ist sich uneins

Der Strompreisdeckel der Regierung will die Folgen der Energiekrise mildern. Doch intensives Energiesparen bleibt uns allen wohl trotzdem nicht erspart. Wie können Haushalte, Gemeinden und Unternehmen kurzfristig Energie einsparen? Selbst Fachleute sind sich da nicht immer einig. Auch die Politik ringt um ein neues Energieeffizienzgesetz. Bericht: Hans Hrabal, Werner Jambor

Kampf ums Wasser: Wie Trockenheit Konflikte in der Landwirtschaft schürt

Die Trockenheit im Sommer ist für viele Landwirtschaften mittlerweile ein großes Problem. Im Osten und Südosten Österreichs droht bei Kürbis oder Mais ein schmerzhafter Ernteausfall. Speziell im burgenländischen Seewinkel ist das Grundwasser an mehreren Messstellen auf einem historischen Tiefstand. Das macht das Wasser zu einem knappen Gut – und zu einem Streitthema. Die Landespolitik prüft bereits, wie im Notfall Wasser sinnvoll rationiert werden kann. Bericht: Yilmaz Gülüm

Ungenützter Bodenschatz: Woran der rasche Ausbau von Erdwärme scheitert

Haushalte und die Industrie sind – spätestens seit dem Krieg in der Ukraine – auf der Suche nach einem Ersatz für Gas. Erneuerbare Energieträger boomen. Doch während Photovoltaikanlagen und Windräder mittlerweile im großen Stil gebaut werden, wird das Potenzial, das im Boden schlummert, bisher kaum genutzt. Warum ist die sogenannte Geothermie so unbekannt und was muss man beachten, wenn man diese Wärme nutzen will? Bericht: Michael Mayrhofer

