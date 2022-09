Runter vom Gas: Der 1. WRS Energy Day steht vor der Tür

Unternehmen sind durch die Entwicklungen im Energiebereich zum Handeln gezwungen. WRS zeigt Wege aus der fossilen Abhängigkeit.

Linz (OTS) -



WRS Energy Day Linz



Die WRS Energie- u. Baumanagement GmbH veranstaltet am Dienstag, 13.

September 2022 in Linz den 1. WRS Energy Day. Unter dem Motto

„Runter vom Gas: Wege aus dem fossilen Zeitalter“ werden

großtechnische Energielösungen für das gewerbliche und industrielle

Umfeld aufgezeigt.



Die WRS Energie- und Baumanagement GmbH ist seit 20 Jahren

etablierter Player auf dem Markt der Energie- und Anlagentechnik und

trägt mit dem 1. WRS Energy Day den aktuellen Entwicklungen am

Energiesektor und dem gestiegenen Informationsbedarf Rechnung. Der

WRS Energy Day versteht sich als interaktive Informations- und

Diskussionsveranstaltung für geladenes Fachpublikum und

EntscheiderInnen aus Industrie und Gewerbe sowie für

JournalistInnen.



Sprecher (u.a.):



Dr. Gerald Steinmaurer, Leiter des Center of Excellence Energy &

Leiter der Forschungsgruppe ASIC an der FHOOE



Dr. Daniel Huber, Bereichsleiter Energie- und Anlagentechnik WRS



Wir laden Sie dazu herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen und

über eine wohlwollende Berichterstattung. Im Rahmen der

Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Interviews mit ReferentInnen

und BesucherInnen zu führen.



Um Anmeldung bis spätestens 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn per

E-Mail (gregor.schoerg @ wrs.at) wird gebeten.



Datum: 13.9.2022, 14:00 - 18:00 Uhr



Ort:

WRS Firmenzentrale Die Veranstaltungsräumlichkeiten

befinden sich im 2. OG

Leonfeldner Straße 322, 4040 Linz



Rückfragen & Kontakt:

DI Gregor Schörg, BSc

Leitung Marketing

WRS Energie- u. Baumanagement GmbH

gregor.schoerg @ wrs.at

0664 / 78 645 128