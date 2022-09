Klimaneutrale Handschuhe, entwickelt in Tirol.

Innovationsanspruch, alpiner Lifestyle & Verantwortung: Seit 2019 ist der Österreichische Traditionsbetrieb Zanier die erste 100% klimaneutrale Handschuhmarke weltweit.

Innsbruck (OTS/Brainflash Patententwicklungs GmbH, 9900 Lienz) - Die Zanier Nachhaltigkeits-Philosophie ist ein Commitment des Familienunternehmens an die nächsten Generationen, und baut auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen auf. Was bedeutet 100% klimaneutral? Gemeinsam mit Climate Partner, einem der führenden Lösungsanbieter für Klimaschutz in Unternehmen, wurde eine ehrliche CO2-Bilanz erstellt, um Unternehmensbereiche für Emissionsreduktion und –vermeidung zu identifizieren. Zu den Potentialen bei Zanier zählen neben ökologischer Energie, Fahrzeugen und Verpackungen die Produkte selbst. Zanier forciert die Verarbeitung klimafreundlicher Materialien wie heimische Tirolwool® und recycelte Primaloft® Fasern zur Isolation; Loden aus Österreich, ökologische Membranen wie das vollständig recycelbare Sympatex® und das neue, zu 100% recycelte und PFC-freie Gore-Tex Laminat. Alle verbleibenden, unvermeidbaren Emissionen der Produktion und des Unternehmens werden von Climate Partner bilanziert und durch ausgewählte internationale Natur- und Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Unabhängige Organisationen kontrollieren die genaue Höhe der Einsparungen. Die Klimaneutralität ist durch eine auftragsbezogene ID transparent und für jeden Konsumenten nachvollziehbar durch das Climate ID Tracking von Zanier Gloves.

Für CEO Markus Zanier sind seine Bemühungen für den Klimaschutz eine ständige Weiterentwicklung. Sämtliche Aktivitäten von Unternehmen passieren aktuell freiwillig und stehen in manchen Diskussionen im Kreuzfeuer. Auf Einladung von Climate Partner stellte sich der Tiroler Traditionsbetrieb den Fragen der Redaktion von PLANET E, der Umwelt-Dokureihe des ZDF. Der Bericht „Mogelpackung Klimaneutralität?“ ist in der Mediathek verfügbar. Markus Zanier: „Eine kritische Hinterfragung des Themas ist uns allen wichtig, und kommt in der Sendung klar zum Ausdruck. Mein Ziel ist, eine möglichst intakte Welt für unseren Sohn und die mit ihm heranwachsenden Generationen zu gewährleisten. Für mich als Unternehmer ist das ein menschliches, kein strategisches Ziel. Deswegen haben wir auch klar von Anfang an zu 100% alle Produkte und das gesamte Unternehmen klimaneutral ausgerichtet – und nicht nur einzelne Prozesse oder eine Kapsel-Kollektion. Wichtig ist jetzt, weiteres Potential für Einsparungen zu sourcen, daran arbeiten wir ständig mit unseren Partnern.“

Der erste Handschuh, der den Recyclingkreislauf schließt.

Vegan, klimaneutral, recycelt und recycelbar - der Outdoor Handschuh Bleed X Zanier ist das ökologische Leuchtturm-Produkt von Zanier. Der gemeinsam mit dem Fair-Fashion Label Bleed Clothing aus Deutschland entwickelte Handschuh wurde mit dem Green Product Award 2020 und dem Ispo Award Sustainability Achievement 2021 prämiert. Alle Materialien sind vegan und hoch funktionell, die synthetischen Materialien zusätzlich auch bluesign® sowie oeko-tex® zertifiziert. Das Sympatex® Laminat als Shell ist PTFE-frei und PFC-frei, optimal atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht. Das bewährte Polartec® Fleece Futter aus recyceltem PES ist langlebig, robust und überzeugt mit hervorragender Wärmeleistung. Für die Verstärkung der Innenhand wurde ein robustes Korkmaterial mit dem passenden Laserprint „ACT NOW“ verarbeitet. Der stylische Print auf der Oberhand ist wasserbasiert. Der Handschuh eignet sich ganzjährig für alle Outdoor-Aktivitäten. Closing the Loop: ZANIER nimmt die Handschuhe nach ihrer Lebensdauer zurück und schließt gemeinsam mit Partner Sympatex® den Recyclingkreislauf. Das Modell gibt es im Fachhandel und im Zanier Online Shop.

