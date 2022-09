„Hinti“ übernahm Antenne Kärnten Morgenshow

Klagenfurt (OTS) - 30 Minuten Sendezeit zum 30. Geburtstag: Antenne Kärnten überraschte Publikumsliebling Martin Hinteregger mit einem ganz besonderen Geschenk, das nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Fans und Hörer:innen begeisterte.

Wunschlos glücklich? Die Karriere von Martin Hinteregger spricht Bände: bis vor Kurzem eine Größe in der deutschen Bundesliga, umjubelter Publikumsliebling, 67 Länderspiele, zwei EM-Teilnahmen, Europa-League-Champion mit Frankfurt und dreifacher Meister mit Salzburg. Was schenkt man einem jungen Mann, der schon so viel erreicht hat, aber dabei immer „der Hinti“ aus Kärnten geblieben ist, zum 30. Geburtstag? Antenne Kärnten hatte DIE Idee und landete damit einen Volltreffer. Die private Radio-Nummer-1 in Kärnten überraschte Martin Hinteregger zu seinem 30-er am Mittwoch mit 30 Minuten Sendezeit und seiner ganz persönlichen Radioshow.

„Die einzige Vorgabe war, dass es seitens des Senders keine Vorgaben gab. Playlist und Inhalte - alles lag in der Hand unseres prominenten Geburtstagskindes“, sagt Antenne Kärnten-Programmchef Timm Bodner. Martin Hinteregger ließ sich das nicht zwei Mal sagen und verwandelte den von der Antenne Kärnten aufgelegten Radio-Elfer ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen. So wie man „den Hinti“ eben kennt. „Das Echo der Hörer:innen war ein Wahnsinn“, freut sich Bodner.

Und wie haben die 30 Radiominuten dem Kurzzeit-Moderator gefallen? Offenbar ganz gut. „Das nächste Mal hör ich nicht nach 30 Minuten auf, sondern mach meine gewohnten 90 Minuten“, lachte der Jubilar nach der Sendung. Stoff hatte und hat er genug: So erfuhren die Hörer:innen von Antenne Kärnten u. a. exklusiv und von „Hinti“ persönlich alles über die sportliche und private Causa prima: Was war Grund für sein Karriereende mit 29 Jahren am Höhepunkt nach so vielen Jahren als Profi? Es ging um die Zukunft, die Gesundheit und den Druck im Profisport.

Abseits dieses ernsten Themas wurde natürlich auch gefeiert. Martin Hinteregger rief spontan einen Fan an, um mit ihm „on air“ auf Antenne Kärnten zu plaudern. Außerdem sprach der nunmehrige Goalgetter der SGA Sirnitz über Freundschaft im Profifußball. Er verriet, welchen Stellenwert diese für ihn hat und wer sein engster Freund ist. Und zum Abschluss seiner Geburtstagssendung plaudert der Publikumsliebling noch aus dem Nähkästchen. Es rutsche ihm eine Geschichte aus der Vergangenheit heraus, die bisher nicht einmal seine Eltern wussten.

Neugierig geworden? Die Highlights aus den 30 Minuten zu „Hintis“ 30. Geburtstag kann man im Antenne Kärnten Podcast auf www.antenne.at nachhören.

Für den Sender war der Gastauftritt heuer schon die zweite prominent besetzte Radio-Sternstunde. Im Juni ließen die "Supernasen" Mike Krüger und Thomas Gottschalk auf Antenne Kärnten ihren Film "Piratensender Powerplay" wieder auferstehen – unzensuriert und natürlich auch zum Nachhören auf www.antenne.at.

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Puschnik

Communication Manager

Antenne Steiermark & Antenne Kärnten



Antenne Steiermark

Regionalradio GmbH & Co KG

Gadollaplatz 1

8010 Graz

T: +43 316 8090 31116

M: +43 664 855 1116

kerstin.puschnik @ antenne.at

www.antenne.at