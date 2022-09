Quo Vadis? Einladung zur PK zum Musikfestival Janáček Brno am 15.9. im Tschechischen Zentrum Wien

Wien (OTS) - Beim internationalen Musikfestival Janáček Brno vom 2. bis 20. November 2022 treten die besten zeitgenössischen Musiker:innen in exklusiven Locations auf. Die Hauptverantwortlichen des Festivals präsentieren das Programm in Wien.



PK zum Musikfestival Janáček Brno im Tschechischen Zentrum Wien

Wir laden Sie sehr herzlich ein! Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:



• Jiří Heřman – Operndirektor am Brünner Nationaltheater

• Pavel Lojda – Festivalmanager

• Patricie Částková – Dramaturgin an der Oper des Nationaltheaters Brünn

• Jiří Zahrádka – Musikwissenschafter und Mitglied des Künstlerrates

• voraussichtlich Martin Glaser – Direktor des Nationaltheaters Brünn

• in Verhandlung ist ebenso der Dirigent Jakub Hrůša



Wir ersuchen um Anmeldung unter ccwien @ czech.cz.



Das ganze Programm finden Sie unter https://janacek-brno.cz/de/. Eintrittskarten für Journalist:innen erhältlich.

Datum: 15.09.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Tschechisches Zentrum

Herrengasse 17, 1010 Wien, Österreich

Url: https://janacek-brno.cz/de/

