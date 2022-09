ORF III am Mittwoch: Neuproduktionen von „Heimat Österreich“ und „Landleben“

Außerdem: „treffpunkt medizin“ und „MERYNS sprechzimmer“ zum Thema Gehirn

Wien (OTS) - ORF Kultur und Information eröffnet den TV-Abend am Mittwoch, dem 7. September 2022, mit einer „Heimat Österreich“-Neuproduktion über das „Almleben im Karwendel“, anschließend geht es in einer „Landleben“-Premiere an den Attersee. Nach einer weiteren „Landleben“-Ausgabe steht eine „treffpunkt medizin“-Dokumentation über „Das Wunder Gehrin“ auf dem Programm. „MERYNS sprechzimmer“ beschließt den Mittwochabend.

„Almleben im Karwendel“ (20.15 Uhr): Viele Ecken des Tiroler Gebirges sind nur in der schönen Jahreszeit zugänglich. Auf über 2.700 Metern Seehöhe führt der höchste Gipfel dieser Gebirgsgruppe. Wer hochalpines Sommergefühl sucht, ist hier genau richtig. Gestalter Dominik Walser besucht in dieser „Heimat Österreich“-Neuproduktion typische Bewohnerinnen und Bewohner dieser beeindruckenden Region. Die anschließende „Landleben“-Neuproduktion „Am Attersee“ (21.05 Uhr) begleitet das Publikum in die einzigartige Gegend rund um die Perle des Salzkammergutes. Am Attersee haben sich die traditionellen Berufe noch erhalten, wie etwa jener des Fischers, der zeitig am Morgen auf den See hinausfährt, oder der des Almbauers, der sich um seine Kühe kümmert und dann eigenhändig die bäuerlichen Produkte im Ort ausführt.

Die zweite „Landleben“-Ausgabe des Abends, „Almhütten – Leben über der Baumgrenze“ (21.55 Uhr), zeigt den Alltag auf den Almhütten und welche schönen Momente aber auch Herausforderungen das Leben dort bereithält: vom Viehtrieb über die Lawinengefahr bis zur Selbstversorgung über Wochen hinweg.

Anlässlich des bevorstehenden Welt-Alzheimertags (21. September) zeigt ORF III anschließend die „treffpunkt medizin“-Produktion „Das Wunder Gehirn“ (22.30 Uhr). Mithilfe neuer Forschungsergebnisse und führender medizinischer und neurowissenschaftlicher Expertinnen und Experten untersucht diese Dokumentation die grundlegenden Prinzipien der Neuroplastizität – also wie sich das Gehirn im Laufe von Jahrzehnten verändern kann –, um den Zuseherinnen und Zusehern zu zeigen, wie sie bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Eine neue Ausgabe des Gesundheitsformats „MERYNS sprechzimmer“ (23.20 Uhr) zum Thema „Unser Gehirn – use it or lose it?“ beschließt den Abend. Zu Gast bei Internist Siegfried Meryn sind: Luise Maria Sommer, Gedächtnisweltmeisterin 60+, Pädagogin und Autorin, weiters Peter Dal-Bianco, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Präsident der „Österreichischen Alzheimer Gesellschaft“ (ÖAG), sowie Selin Stütz, die mit Demenzpatienten am Kunsthistorischen Museum in Wien arbeitet.

