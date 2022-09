Der Online-Zoo: Neuauflage zum Schulstart

Wien (OTS) - Zum Schulstart veröffentlicht die ISPA das Kinderbuch „Der Online-Zoo” in dritter Auflage. Das Buch unterstützt 4- bis 9-Jährige beim Erwerb digitaler Medienkompetenz. Es thematisiert Cybermobbing, Sexting und andere Risiken im Umgang mit dem Internet und erklärt kindgerecht, wie diese vermieden werden können. Bisher wurden knapp 10.000 Stück der Printversion kostenlos an Eltern, Pädagog:innen und interessierte Nutzer:innen verteilt – die Nachfrage ist zuletzt stark gestiegen.

„Digitale Medienkompetenz ist wichtiger denn je”, betont ISPA-Generalsekretär Stefan Ebenberger. „Die Pandemie hat die Digitalisierung rasant beschleunigt, aber auch gravierende Probleme im Umgang damit offengelegt. Von diesen Problemen bleiben auch die Schulen nicht verschont.” Das zeigt die aktuelle Saferinternet.at-Studie „Cybermobbing in Zeiten der Pandemie“: Mit der Verlagerung des Sozial- und Schullebens in die Onlinewelt hat Cybermobbing deutlich zugenommen: Jede:r zweite Jugendliche war selbst davon betroffen oder hat Cybermobbing miterlebt. Umso wichtiger ist es, Kinder von klein auf bei einem sicheren Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen.

Für 4- bis 9-Jährige verständlich aufbereitet und ansprechend illustriert, erzählt das Kinderbuch „Der Online-Zoo“, vor welche Herausforderungen das Internet die tierischen Zoobewohner:innen stellt und wie Direktorin Elsa diese löst. Es vermittelt spielerisch Medienkompetenz und fördert einen sicheren Umgang mit dem Internet.

„Mit dem Kinderbuch leisten wir als ISPA unseren Beitrag zur Medienkompetenz der Jüngsten. Wir haben alles darangesetzt, dass wir die dritte Auflage Eltern und Pädagog:innen weiter kostenlos zur Verfügung stellen können. Ein großer Dank gilt dem Bundesrechenzentrum, Drei Österreich, kabelplus, LIWEST, Meta und spusu für ihre Unterstützung beim Druck dieser Auflage“, zeigt sich Ebenberger erfreut.

ISPA-Präsident Harald Kapper: „Digitale Bildung ist ein Grundrecht. Die ISPA nimmt mit dem Kinderbuch ,Der Online-Zoo‘ seit Jahren ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr, indem sie Kinder spielerisch an eine sichere Internetnutzung heranführt.“

„Bis zu 50.000 ukrainische Schüler:innen starten heuer in Österreich ins neue Schuljahr. Mit der ukrainischen Online-Ausgabe unterstützen wir auch diese Jüngsten beim Erwerb digitaler Medienkompetenz“ , so ISPA-Generalsekretär Stefan Ebenberger

Das international erfolgreiche ISPA-Kinderbuch ist auf Deutsch in Hardcover und als E-Book in 13 Sprachen erhältlich. Die Geschichten von Panda Paul und seinen tierischen Freunden wurden – neben den meistgesprochenen Sprachen der Welt wie Arabisch, Chinesisch, Englisch oder Spanisch – nun auch ins Ukrainische übersetzt. „Bis zu 50.000 ukrainische Schüler:innen starten heuer in Österreich ins neue Schuljahr. Mit der ukrainischen Online-Ausgabe unterstützen wir auch diese Jüngsten mit einem kostenlosen Bildungsangebot zur Förderung digitaler Medienkompetenz“, so Ebenberger.



Die deutsche Printversion, ein medienpädagogisches Begleithandbuch und alle 13 Ausgaben des „Online-Zoos“ sind als E-Book kostenlos bei der ISPA erhältlich: www.ispa.at/onlinezoo.

Interessierte Pädagog:innen können das Kinderbuch auch in Klassenstärke erwerben.

