„ORF III Aktuell“ startet mit neuer Rubrik „Fakten mit profil – Recherchen von faktiv und ORF III“ in den politischen Herbst

Ab 12. September in ORF III

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 12. September 2022, ist eine neue Rubrik in der werktäglichen Nachrichtensendung „ORF III Aktuell“ (9.30 Uhr) zu sehen. „Fakten mit profil – Recherchen von faktiv und ORF III“ blickt in Zusammenarbeit mit „faktiv“, dem Rechercheonlinekanal der Wochenzeitschrift „profil“, immer montags zurück auf die vergangene Woche: Was ist passiert, was wurde gesagt, welche Geschichte wurde erzählt?

Ob Pressekonferenz, Wahlprogramm oder Interview – „Fakten mit profil“ prüft in rund zehnminütigen Beiträgen den Wahrheitsgehalt, vergleicht mit Aussagen, die in der Vergangenheit getätigt wurden, und bereitet die Fakten für die Zuseherinnen und Zuseher auf. Klar, verständlich, pointiert, „mit profil“. Dabei im Wechsel zu Gast im „ORF III Aktuell“-Studio: „faktiv“-Projektleiter und Innenpolitikredakteur Jakob Winter und Katharina Zwins, Head of Factchecking bei „faktiv“. Außerdem geben die Profis Anleitung für den Faktencheck zum Selbermachen: Wie überprüfe ich die Echtheit eines Fotos? Wie erkenne ich seriöse Quellen? Wo finde ich weitere Informationen?

Lou Lorenz-Dittlbacher, Chefredakteurin ORF III: „Ob Corona, Ukraine-Krieg oder Energiekrise – wir sind mit einer unglaublichen Zahl von komplexen Vorgängen konfrontiert, die nach Einordnung und der ureigenen Aufgabe des Faktenchecks verlangen. In ‚ORF III Aktuell‘ wollen wir diese Aufgabe mit der Kooperation der ,profil‘-Faktenchecker erweitern und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern damit Orientierung in herausfordernden Zeiten bieten.“

Christian Rainer, Herausgeber und Chefredakteur profil: „,Fakten mit profil‘ – der Name verbindet Selbstverständliches in einem gar nicht selbstverständlichen Umfeld. ‚profil‘ produziert seit einem halben Jahrhundert präzise recherchierte Fakten. ORF III bietet eine hochseriöse Plattform. In dieser Zeit vorsätzlich und fahrlässig verbreiteter Falschinformation ist die Kooperation eine fast selbstverständliche Verbindung.“

