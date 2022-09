Blimlinger/Prammer zum heutigen Start der Vertrauensstelle vera*

Grüne: Anlaufstelle unterstützt Betroffene von Machtmissbrauch in Kunst, Kultur und Sport

Wien (OTS) - Heute startet die neu geschaffene Vertrauens- und Beratungsstelle gegen Machtmissbrauch unter dem Namen vera*. Die Sportsprecherin der Grünen, Agnes Prammer, und die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, nehmen das zum Anlass, um auf die Notwendigkeit der neuen Stelle hinzuweisen: „Es vergeht kaum ein Monat, ohne dass Fälle von Machtmissbrauch im Kultur- oder Sportbetrieb publik werden. In den vergangenen Wochen wurde der Fall eines jahrelang missbrauchten Turmspringers in Deutschland medial diskutiert, erst am Wochenende wurden Anschuldigen gegenüber Ulrich Seidl publik.“

Fälle wie diese führen immer wieder vor Augen, wie autoritäre Strukturen in Kunst, Kultur und Sport zu Missbrauchsfällen führen können. Die Parallelen sind dabei nicht zu übersehen: Sowohl in der Kunst und Kultur, als auch im Sport wird intensiv und isoliert gearbeitet, es herrschen oft steile Hierarchien und existenzielle Abhängigkeiten von übergeordneten Entscheidungsträger:innen. vera* unterstützt Betroffene, die Belästigung oder Gewalt erfahren mussten, zeigt ihnen ihre Möglichkeiten auf und begleitet sie bei weiteren Schritten. vera* wird in den Räumlichkeiten der IRIS (Institutionen für Respekt und Integrität im Sport) am Wiener Hauptbahnhof angesiedelt sein und bildet eine Schnittstelle zu Vertrauenspersonen, die bereits innerhalb von Sportorganisationen oder Kulturbetrieben tätig sind.

„Die Einrichtung der Vertrauensstelle wurde auf Initiative der Grünen im Kulturausschuss des Nationalrats beschlossen, danach in enger Abstimmung mit den Interessensgemeinschaften konzipiert und gelangt nun zur Umsetzung. Wir freuen uns, dass vera* ihre Arbeit aufnimmt und Menschen helfen wird, die bisher oft alleine gelassen wurden“, betonen Blimlinger und Prammer.

