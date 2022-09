Mit gratis Interrail-Ticket Europa bereisen

LR Eichtinger: Speziell im Jahr der europäischen Jugend gibt es zwei zusätzliche Calls von DiscoverEU

St. Pölten (OTS) - DiscoverEU ist eine EU-Initiative, die jungen Menschen die Möglichkeit bietet, Europa kostenlos mit dem Zug zu bereisen. EU-Landesrat Eichtinger meint dazu: „Seit der Gründung im Sommer 2018 konnte die Europäische Kommission in sechs Bewerbungsrunden bereits mehr als 175.000 Interrail-Tickets an Jugendliche aus ganz Europa vergeben. Allein nach Niederösterreich gingen 609 Interrail-Tickets.“ Ziel der Initiative ist es, die europäische Identität der Jugend zu fördern und das Bewusstsein für die Grundwerte der Europäischen Union zu stärken. Die nächste Bewerbungsrunde startet im Herbst. Im Jahr der europäischen Jugend gibt es aktuell zwei zusätzliche Calls von DiscoverEU.

„DiscoverEU Inklusion“ bietet nun zum ersten Mal jungen Menschen im Alter von 18 Jahren, die vor gesundheitlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Hürden stehen und ohne Unterstützung DiscoverEU nicht in Anspruch nehmen könnten, ebenfalls die Chance kostenlos mit dem Interrail-Zugticket durch Europa zu reisen. „Mit diesem Call bietet DiscoverEU ein wichtiges zusätzliches Angebot, um die Europäische Union für alle erlebbar zu machen“, so Landesrat Eichtinger. Einrichtungen und Organisationen, die im non-formalen Bereich mit der Zielgruppe arbeiten, und informelle Gruppen junger Menschen, die die jungen Reisenden bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung unterstützen, können sich für die Durchführung eines DiscoverEU Inklusionsprojektes bewerben. Eine erste Antragsrunde gibt es im Herbst 2022. Sie endet am 4. Oktober um 12 Uhr (MEZ) für Reisen, die zwischen 1. März und 31. August 2023 starten sollen. Weitere Informationen

https://www.noeregional.at/aktuelles/eu-foerdercalls/

An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen DiscoverEU-Bewerbungsrunden 2018, 2019, 2021 und 2022 (ausgewählte und nicht ausgewählte Teilnehmer) richtet sich der Foto- und Videowettbewerb #DiscoverEU #Competition auf Instagram. Poste zum Thema „NewEuropeanBauhaus“ und bitte deine Freundinnen und Freunde deinen Beitrag zu liken. Ob es sich dabei um eine Landschaftsaufnahme oder einen Schnappschuss handelt, von unterwegs oder auch zu Hause, spielt keine Rolle. Kreativität ist erwünscht. Gepostet mit den Hashtags #DiscoverEU und #Competition auf dem persönlichen Instagram Profil, gibt es 100 Euro zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 15. September 2022.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen

https://www.noeregional.at/discover-eu-wettbewerb/, bzw. NÖ.Regional,

Barbara Ziegler, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at, www.noeregional.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse