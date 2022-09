Familienbund: Zeitkapsel für 2042 gefüllt

Wie wird sich die Gesellschaft zum Thema „Vatersein“ verändert haben? Familienbund-Präsident „schickt“ Status Quo in die Zukunft

Wien/St.Pölten (OTS) - Eine umfassende Dokumentation zum Thema „aktive Väter“ hat der Präsident des Österreichischen Familienbundes, Mag. Bernhard Baier, in eine Zeitkapsel geschlossen. „Politische Rahmenbedingungen sind das eine, gesellschaftlicher Wandel das andere. Um diesen Wandel festzuhalten und zu dokumentieren, haben wir beschlossen, anlässlich des „Tages der aktiven Väter - 2022“ eine Zeitkapsel zu füllen und in die Zukunft zu schicken“, erklärt Bernhard Baier. 136 Dateien, Fotos, Artikel halten das Vatersein 2022 fest. Am 1. September 2042 soll die Zeitkapsel wieder geöffnet werden. Anhand der Dokumente kann festgestellt werden, wie sich das Gesellschaftsbild verändert hat.

Auf dem USB-Stick sind das aktuelle Familienpolitische Programm vom Familienbund, das Regierungsprogramm, der österreichische Familienbericht, Studien, Podcasts und weitere Unterlagen, die für die politische Arbeit zur Stärkung der Väterbeteiligung 2022 von Interesse sind.

Und auch u.a. folgende wichtige Forderungen sind darin zu finden:

• Die Einkommensschere muss konsequent geschlossen werden. Männer und Frauen sind bei „Halbe-Halbe“ gleichermaßen für den Arbeitsmarkt verfügbar und das ist ein guter Weg zur Gleichberechtigung.

• Spezielle Programme von Frühen Hilfen für Väter, um sie zu begleiten und zu unterstützen, wären eine spannende Möglichkeit hier zu unterstützen und auch einem „Gatekeeping“ der Mütter entgegenzuwirken, da Vertrauen in die unterschiedlichen Zugänge aufgebaut wird.

• Väter sollen sich auch nach der Trennung von der Mutter im Einvernehmen vollwertig einbringen können und auch ohne gemeinsamen Haushalt in Papamonat und Karenz gehen können. Das würde auch die Mütter entlasten.

„Aktive Väter sind wichtig. Wichtig für Familien und für die Arbeitswelt. Der politische Rahmen wie Familienzeitbonus (=Papamonat), Väterkarenz ist gesteckt. Nun müssen diese Familienmodelle auch in der Gesellschaft ankommen. Wenn über 30% der Familien laut einer Studie des ÖIF nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, dann ist da noch viel zu tun!“ so Baier weiter.

Der Tag der aktiven Väter wurde 2020 vom Österreichischen Familienbund ins Leben gerufen. „Damit haben wir ein sichtbares Zeichen für die Partnerschaftlichkeit in den Familien gesetzt. Die Zeitkapsel ist ein weiteres. Wir sind gespannt, ob unsere Wünsche und Forderungen umgesetzt sein werden“, schließt Baier.

